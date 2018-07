Möchten Sie irgendwo Kurdirektor sein? Ich nicht! Es sei denn, es würde mir gelingen, mich in die geheime Zunft der ganz großen Zauberer einzuschleusen. Als Zaubermeister müßte ich geschult sein, um Kurdirektor zu werden. Aber – wo gibt es eine solche Vorbildung?

Als ich ein Kind war, gab es noch keine Kurdirektoren. Ich bin in einem „Weltbad“ am Meer aufgewachsen. Da waltete ein „Badesekretär“ seines Amtes. Er war groß und schwer und trug einen rötlichen Vollbart, der ihn befähigt hätte, in einem Wikingerfilm eine Hauptrolle zu spielen. Seine Stimme war tief, und man sagte, es sei schwer, ihr zu widerstehen. Er schritt daher in einem dunklen Anzug, der wie ein Cutaway gearbeitet war.

Nie sah man ihn baden. Mein Vater behauptete, er sei salzwasserscheu und trage eine tiefe Verachtung im Herzen für die „armen Irren“, die sich so emsig bemühten, eines perfekten Sonnenstichs teilhaftig zu werden, indem sie sich am Strand und im Wasser tummelten. Aber der Herr Badesekretär war dem Kontakt mit der Natur nicht ständig abhold.

In der Abendstunde wandelte er mit seinem hellen Panamahut über die Promenade als ein Trost für alle weiblichen Geschöpfe, deren Herz voll Einsamkeit ist. Er galt als ein großer Tröster. Sein Ruhm in dieser Beziehung war märchenhaft. Und sein Name soll, wie mir damals von älteren Mitbürgern versichert wurde, zum Beispiel am Berliner Kurfürstendamm von den dort Kaffee trinkenden Damen ehrfurchtsvoll neben denen großer Schauspieler und Operettentenöre geflüstert worden sein. Er war eingetreten in den „innersten Kreis“, wo die Traumgestalten wohnen ... Er war ein Grandseigneur und beherrschte das Leben des Weltbades souverän.

Badesekretäre gibt es nirgendwo mehr. Unter dem Titel „Direktor“ macht es niemand. Dafür sind sie dann aber Mädchen für alles. Über dem Urlaub schaltet und waltet der Herr Urlaubsdirektor. So könnte man die Kurdirektoren auch nennen. „Kundendienst“ heißt die Parole, und es ist eine harte Parole! Der Urlauber hat eine erregte Phantasie, und nichts hindert ihn daran, zu hoffen, daß der Kundendienst des Kurdirektor: auch verwegenste Wünsche erfüllt.

Es gibt so gut wie nichts, das sich dem Kurdirektor nicht in die Schuhe schieben ließe. Jedesmal wird von ihm „sofortige Abhilfe“ verlangt. Er müßte allgegenwärtig sein wie Harun al Raschid, und er müßte mit der Machtfülle von einem Dutzend Sultanen ausgestattet sein, um alles sofort zu ändern, abzustellen oder in die Wege zu leiten, je nachdem. Ein ganz großer Zauberer müßte er sein ...

Zur Erhöhung des allgemeinen Urlaubsfriedens sei die Bitte geäußert: Geht gnädig um mit den Kurdirektoren! Sie sind auch nur Menschen! Gewiß, sie nehmen in den Prospekten den Mund manchmal recht voll. Aber das tun sie nur, weil Bürgermeister, Oberbürgermeister, Ministerpräsidenten, Stadträte und dergleichen es so wollen. Im übrigen sind sie in den Schlingen einer allumfassenden Statistik gefangen, die auf fette Erfolgsmeldungen hinauslaufen muß. Die Erfolgsmeldungen des Herrn Badesekretärs wurden geflüstert von Mund zu Mund, und Flüsterpropaganda ist stets die beste Propaganda. Die Erfolgsmeldungen der Kurdirektoren aber stehen „hart im Raum“, werden mit anderen Erfolgsmeldungen konfrontiert.

Immer, wenn ich irgendwo einen Kurdirektor sich abrackern sehe in den Klauen des Götzen, der da „Kundendienst“ heißt, muß ich an den „Badesekretär“ denken, der souverän durch die Tage meiner Jugend schritt. Mir scheint, er hatte es leichter. Karl N. Nicolaus