Was ändert sich beim Bausparen?

Unlängst wurde berichtet, daß das Bundeskabinett zur Konjunkturdämpfung eine Änderung der Bestimmungen für Bausparer einführen will. Es war die Rede von einer achtjährigen Sperrfrist. Bedeutet sie, daß ein Bausparer, der bauen will, erst nach 8 Jahren eine Zuteilung auf seinen Vertrag erhält, oder ist es nur so, daß Bausparer, die ihren Bausparvertrag nicht ausnutzen wollen oder können, erst nach 8 Jahren wieder über ihr eingezahltes Geld verfügen können, ohne dann die genossenen steuerlichen Vergünstigungen zurückerstatten zu müssen?

L. Z., Hamburg

Antwort: Ein Bausparvertrag, der nach dem 31.12.1954 abgeschlossen oder erhöht wurde, kann – wie uns die Bausparkasse Wüstenrot bestätigt – jederzeit zu einem vertragsgemäßen Zweck verwendet werden. Die Einhaltung irgendeiner Frist ist in diesem Fall nach dem Einkommensteuer- und dem Wohnungsbauprämienrecht nicht vorgeschrieben. Nur dann, wenn Beträge aus einem Bausparvertrag nicht unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet werden, sind die für diese Beträge erhaltenen Wohnungsbauprämien oder Steuervergünstigungen zurückzuerstatten. Die Rückerstattung entfällt jedoch, wenn die Auszahlung der Bauspargelder erst nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsabschluß oder -erhöhung erfolgt. Durch die 5-Jahres-Frist soll verhindert werden, daß Steuer- oder prämienbegünstigt angesparte Mittel innerhalb dieser Zeit zweckentfremdet verwendet werden.

Der Zuteilungszeitpunkt des Bausparvertrages wird durch die Sperrfrist von 5 Jahren in keiner Weise beeinflußt. Dasselbe trifft auch zu, wenn die Sperrfrist – wie vom Bundeskabinett geplant – auf 8 Jahre verlängert werden sollte.

Für Bausparer, die mit Hilfe eines zugeteilten Bausparvertrages bzw. eines Zwischenkredites ein Wohnaus oder eine Eigentumswohnung bauen, kaufen oder verbessern wollen, die Bauland zum Bau eines Wohnhauses erwerben oder Grundstückschulden, die für die vorgenannten Zwecke eingegangen wurden, ablösen möchten, ist die Sperrfrist – also auch die vorgesehene Verlängerung – praktisch ohne Bedeutung. In diesen Fällen werden ja die von der Bausparkasse ausgezahlten Gelder unmittelbar und unverzüglich zum Wohnungsbau verwendet.