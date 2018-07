Die Bilanzsumme der Deutschen Bank überschritt per 31. Dezember 1959 erstmalig die Zehn-Milliarden-Grenze. Sie hat sich um 15 v. H. erhöht. Das ist wesentlich mehr als im Vorjahr, wo nur neun v. H. von einem entsprechend niedrigeren Betrag erreicht wurden. Die Expansion erfolgte auf beiden Seiten der Bilanz. Die Einlagen, die jetzt mehr als neun Mrd. DM betragen, stiegen um 18 v.H.; das Kreditvolumen, das mit 6,2 Mrd. DM ausgewiesen ist, um 17,3 v. H. Das alles ist zweifellos ein schönes Ergebnis, zumal sich auch die Erträge der Bank entsprechend gut entwickelt haben. Sie werden mit 466 (411) Mill. DM ausgewiesen. Rund 110 Mill. DM vereinnahmte davon der Steuerfiskus. Das ist wesentlich mehr als die Aktionäre an Dividende und an Vermögenszuwachs in Gestalt von offenen Reserven erhalten. Der Freien Sanderreserve wurden 35 Mill. DM zugeführt. Die Rücklagen sind damit auf 250 Mill. DM gestiegen und sind jetzt genau so hoch wie das Stammkapital. Die Bank aber hat noch mehr erwirtschaftet. Zehn Mill. DM wurden für zusätzliche Abschreibungen auf Bankgebäude verwandt. Hierbei, handelt es sich um versteuerte Mittel. Sie hätten genauso gut einer weiteren Rücklagenstärkung dienen können. Der Gedanke, daß dann die Rücklagen die Höhe des Stammkapitals überstiegen hätten, hat, wie der Sprecher des Vorstandes, Hermann J. Abs, auf der Pressekonferenz ausführte, nicht abgeschreckt. Man hat den Weg der Abschreibungen nur gewählt, weil er der Bank größere Handlungsfreiheit läßt. Da man jetzt mit Sonderabschreibungen begonnen hat, wird man sie, sofern die Ertragslage es erlaubt, auch in künftigen Jahren vornehmen. Hierbei spielt offenbar auch die Überlegung mit, daß auf solche Weise das Bilanzbild der Deutschen Bank dem vergleichbarer ausländischer Institute besser angepaßt wird. Ausländische Banken haben ihre meist recht alten Bürogebäude weitgehend abgeschrieben; den deutschen Banken war dies bis jetzt nicht möglich, weil nach dem Krieg die Bankgebäude fast restlos neu errichtet werden mußten.

Nach Abschreibung und Rücklagezuführung verbleibt ein Gewinn von 40 Mill. DM; nach den Vorschlägen der Verwaltung soll er zur Ausschüttung einer Dividende von 16 (14) v. H. Verwendung finden. Rechnet man Stammkapital und Rücklagen zusammen, so bedeutet das eine Verzinsung der ausgewiesenen eigenen Mittel mit acht v. H., was nicht gerade übermäßig, aber recht ordentlich ist, zumal als Folge der Stärkung von Reserven eine Vermögensanreicherung hinzukommt.

Aktionäre, die hofften, daß die Deutsche Bank auch diesmal wieder ihr Stammkapital durch Ausgabe neuer Aktien erhöhen werde, werden enttäuscht sein. Für eine solche Maßnahme sah man keine Veranlassung, denn die ausgewiesenen eigenen Mittel betragen immer noch rd. fünf v. H. der Bilanzsumme. Ob sich das Geschäft nochmals so stark ausdehnen wird wie in 1959, hängt von der konjunkturellen Entwicklung ab. Dazu meinte Abs, daß man den Dingen mit etwas mehr Gelassenheit entgegensehen sollte. Einzelne Wirtschaftszweige (vor allem die Investitionsgüterindustrie) befinden sich zwar noch im vollen Aufschwung; in anderen aber ist man der Überzeugung, daß das Geschäft im Herbst wesentlich ruhiger sein werde.

Die Struktur der Bilanz zeigt keine wesentlichen Veränderungen. Der Anteil der Einlagen an der Bilanzsumme ist nur um eine Kleinigkeit höher als 1958. Die Einlagen selbst betragen heute 9,3 Mrd. DM. Am stärksten sind die Spareinlagen gewachsen. Sie machen mit 1,9 Mrd. DM über 18 v. H. der Bilanzsumme aus. Die Deutsche Bank ist also auch eine sehr große Sparkasse. Das bietet ihr die Möglichkeit, in einem verstärkten Maße Wertpapiere, vor allem Rentenwerte, zu kaufen. Abs meinte hierzu, es sei durchaus vertretbar, etwa ein Drittel der Spareinlagen in festverzinslichen Werten anzulegen. Sie betragen heute bei der Deutschen Bank 700 Mill. DM. Im Jahre vorher waren es nur rd. 500 Mill. DM.

Der Zuwachs an Rentenwerten geht aber auch darauf zurück, daß die Deutsche Bank die DM-Anleihe der Weltbank, die bekanntlich vor einem Jahre unter ihrer Führung aufgelegt wurde, sehr gut gepflegt hat. Abs erklärte, es sei nicht einzusehen, warum der Kurs der DM-Weltbankanleihe unter den der niedriger verzinslichen sfrs-Weltbankanleihe sinken sollte. Die Deutsche Bank hat sich daher bei der Pflege der Weltbankanleihe sehr viel Mühe gegeben, wozu ihr die günstige Entwicklung der Spareinlagen auch gute Möglichkeiten geboten hat.

Das Kreditvolumen hat sich, wie bereits erwähnt, kaum weniger stark als die Anlagen ausgeweitet. Die entsprechende Expansion ist vor allem im zweiten Quartal 1959, also vor den großen Kreditrestriktionen der Bundesbank, erfolgt. Die Wechselkredite sind in ihrer relativen Bedeutung ein wenig zurückgegangen. Sie sind im übrigen ein wenig problematisch geworden, seitdem die Bundesbank die Rediskontkontingente mehrmals scharf gekürzt hat. Der Charakter der Wechselkredite gleicht sich damit stärker dem der Buchkredite an. Bei solcher Betrachtung darf man allerdings nicht übersehen, daß Wechselkredite sehr schnell zurückbezahlt werden. Bei der Deutschen Bank allein werden täglich 24 Mill. DM an Wechseln fällig. Die Kreditexpansion bei der Deutschen Bank ist im wesentlichen eine Folge des gestiegenen Geschäftsumfanges der Bankkundkundschaft, und damit eine natürliche Folge der konjunkturellen Entwicklung. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt auch die wachsende Bedeutung des Auslandsgeschäftes. W. R.