Zwei Ereignisse sehr verschiedener Art gaben dieser Tage dem Münchner Kunstleben besordere Akzente. Madame Helena Rubinstein, die 84jährige Königin der Kosmetik, erschien ats New York als Stifterin eines ihren Namen tragenden Preises für junge deutsche Maler. Ein Wettbewerb soll die Würdigen ausfindig machen, von denen einer 20 000, zwei je 10 000 und zwei je 5000 DM davontragen sollen, wenn es ihnen gelingt, in Öl, Aquarell, Tempera oder Pastel „die Frau im modernen Leben“ bildkünstlerisch darzustellen. Aus der zu erwartenden Masse eingesandter Werke wird die Jury geeignete auswählen, die in der Städtischen Galerie ausgestellt werden sollen. Träger des Wettbewerbs sind die Stadt München und die Galerie Gurlitt. Bedirgung: daß die Bewerber nicht älter als 45 Jahre sind – eine Altersgrenze, wohl geeignet, den Begriff des „jungen“ Künstlers einigermaßen einleuchtend zu umreißen, vielleicht aber auch, ein für die Aufgabe hinreichendes, begeisterungsfähiges Interesse an Weiblichkeit, Kosmetik und „modernem Leben“ unbezweifelbar zu garantieren.

Die Frau außerhalb des modernen Lebens war einer der wesentlichen Anziehungspunkte der Südsee für den großen französischen Meister Paul Gauguin dem eine soeben eröffnete, sensationell schöne Ausstellung im Haus der Kunst gewidmet ist (bis 29. Mai). Mit 220 Gemälden, Plastiker, Handzeichnungen und Druckgraphiken ist es die umfangreichste Gauguin-Ausstellung, die bisher in Deutschland gezeigt wurde. Obendrein vermutlich auch die instruktivste, denn ohne jede aufdringliche Übersystematik bietet sich den Beschauer hier doch die Entwicklungsgeschicht; des Künstlers geradezu auf dem Präsentierteller dar, unterstrichen noch durch tabellarisch geordnete Lebensdokumente, die vor allem die früh aufgenommenen Einflüsse und den Durchbruch zur unverwechselbaren eigenen Handschrift illustrieren. Indessen ist der eigentliche Gewinn der Überschau doch am Ende gerade das Erlebnis des beglückenden An-sich-Wertes dieses Lebenswerkes, unabhängig von allen historischen Relationen, auch bereits in den Stadien noch des Suchens nach dem persönlichen Stil. Welch unerhörtes Können von Anfang an! Und welche köstliche Überreife in der letzten Vereinfachung des Formalen, der letzten Vertiefung der Farbenmagie! Überraschend sinnfällig wird in dieser Ausstellung bisweilen der Weg aus dem Impressionimus über den – Jugendstil in die Moderne schon unserer zwanziger Jahre. A-th