Ein Musterfall böswillig-entstellender ostzonaler Propaganda ist der Versuch, die Kritik des Westens an den Methoden der Zwangskollektivierung in der Zonen-Landwirtschaft mit der Behauptung zu kontern, daß in der Bundesrepublik ständig und schon seit Jahren eine „brutale Bauernvertreibung“ stattfinde. Über 200 000 Kleinbauern, so heißt es, hätten „von Haus und Hof weichen müssen“; sie seien „vom Großbauerntum“ oder „von Großgrundbesitzern“ ausgekauft worden...

Die Zahlen stimmen. Aber der Vorgang, um den es sich dabei handelt, ist ein völlig anderer – in keinem Betracht vergleichbar mit dem, was sich jenseits der Zonengrenze in Mitteldeutschland mit der Vernichtung des selbständigen Bauerntums vollzieht.

Wenn sich im Bundesgebiet die Zahl der kleinbäuerlichen Betriebe ständig vermindert, so ist das, realistisch gesehen, ausschließlich ein Symptom des wachsenden Wohlstandes. Diese Entwicklung beruht nämlich auf der Tatsache, daß mehr und mehr Menschen „es nicht mehr nötig haben“, auf allzu kleinen, nichtmechanisierungsfähigen und schon deshalb wenig ergiebigen Landstellen in mühevoller Arbeit ihren Lebensunterhalt zu fristen.

Sie haben mittlerweile in der gewerblichen Wirtschaft – in aller Regel weiter auf dem Dorfe, im eigenen Hause wohnend – eine auskömmliche Existenz gefunden. Das ermöglicht ihnen, ihre Äcker und Wiesen entweder zu verpachten oder zu verkaufen. Entsprechend können diejenigen ihrer klein- und mittelbäuerlichen Nachbarn, denen aus ökonomischen Gründen eine Vergrößerung ihrer Landfläche erwünscht ist, ihre Betriebe „aufstocken“ – und damit also genau das tun, was nach dem Strukturprogramm des Grünen Planes angestrebt wird.

Fast ist es überflüssig zu betonen, daß sich dieser Prozeß ganz und gar freiwillig vollzieht, ohne daß also auch nur der geringste Zwang angewandt wird. Begonnen hat die Entwicklung sehr bald nach der Währungsreform, als die vordem so geschätzte Selbstversorger-Eigenschaft für die Arbeiter-Bauern sehr schnell ihren Reiz verlor. Damals ergab sich, daß in den Fluren eher maliger Kleinbauerndörfer, die mittlerweile zu typischen Arbeiterwohngemeinden geworden, waren, immer mehr Ackerland ungenutzt blieb, das vordem in Feierabendarbeit bestellt worden war. Diese Erscheinung der Sozialbrache – eigentlich müßte man von Feierabendbrache oder noch besser von Wohlstandsbrache sprechen – ist anfangs viel bedauert worden. Jetzt ergibt sich in zunehmendem Maße die sehr viel vernünftigere Lösung dieses Problems durch Verkauf oder Verpachtung der nicht mehr in eigener Regie genutzten Flächen.

Zu einem erheblichen Teil handelt es sich bei diesen nur zur Aufstockung anderer bäuerlicher Betriebe dienenden Grundstücken auch um Teilflächer. von sogenannten „auslaufenden Betrieben“: solchen Höfen also, die im Besitz alter Leute sind, deren Erben die kleine Landwirtschaft nicht weiterführen wollen oder können. Da es nach 1948 erst eine ganze Weile gedauert hat, bis sich wieder ein regulärer Grundstücksmarkt entwickelte, haben die Eigentümer solcher „auslaufenden Betriebe“ vielfach noch jahrelang ihr Land schlecht und recht weiterbewirtschaftet. oder es größtenteils verpachtet, bis sie sich endlich zu einem Verkauf gegen eine Leibrente (oder auch gegen bares Geld) entschlossen.

Dieser verzögerte Besitzwechsel ist, wie durch agrarsoziologische Untersuchungen schon 1952 festgestellt wurde, eine der Hauptursachen dafür, daß von der Statistik die Zahl der kleinbäuerlichen Betriebe (mit 1,6 Millionen) um einiges „überhöht“ angegeben wurde, während es in Wirklichkeit längst nicht mehr so viele selbständige Kleinbauern gab. Nach den neuesten Erhebungen hat die Zahl der Klein- und Kleinstbetriebe seit 1949 um rund 220 000 abgenommen; gleichzeitig aber ist ein Zugang von rund 30 000 bäuerlichen Familienbetrieben mit ausreichender Existenzgrundlage zu verzeichnen.