Nach einer Angabe des Wirtschaftsverbandes Teilzahlungsbanken e. V., Düsseldorf, haben die Teilzahlungsbanken in der Bundesrepublik und Westberlin im Jahre 1959 ihren Kreditumsatz um 460 Mill. DM auf 3,372 Mrd. steigern können. Fast die Hälfte des Mehrumsatzes entfällt auf die Finanzierung von Personenkraftwagen und Motorrädern. Die Kraftfahrzeugfinanzierung (Pkw und Lkw) stellt mit gut 1,2 Mrd. DM (oder 37 v. H.) den Hauptanteil aller finanzierten Warengruppen. Alle übrigen Warengruppen sind an der Umsatzsteigerung ebenfalls beteiligt. Lediglich Textilfinanzierungen sind um 20 Mill. zurückgegangen.

Diese Umsatzausweitung schlägt sich bei den einzelnen Teilzahlungsinstituten naturgemäß unterschiedlich nieder. Die GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Düsseldorf, meldet beispielsweise, daß sie ihrem Vorjahresumsatz nur in etwa halten konnte. Sie vermerkt dazu in ihrem Geschäftsbericht für 1959, „daß im abgelaufenen Geschäftsjahr die verstärkten Ausleihungen der Sparkassen im Direktgeschäft und die Aufnahme der Sparte ‚Kleinkredit‘ seitens der Geschäftsbanken und auch verschiedener Teilzahlungsbanken zur natürlichen Folge hatte, daß die Umsätze mit einigen zu unserem Freundeskreis zählenden Firmen zurückgingen“. Zudem ist es in 1959 zu weiteren Neugründungen von Teilzahlungs-Finanzierungsinstituten gekommen.

Dennoch bezeichnet die GEFA das Geschäftsergebnis für 1959 – trotz Minderung der Einnahmen und der Steigerung der Gehälter und sonstiger Aufwendungen – als günstig. Sie zahlt an ihre Alleingesellschafterin, die Deutsche Bank, auf ihr Stammkapital von 12 Mill. DM eine Dividende von 12 v. H. Außerdem wurden den Rücklagen 2 Mill. DM zugeführt, die damit die Höhe des Grundkapitals erreichen. ue