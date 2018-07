R. N., London Anfang April

Niemand in der City hatte von der Haushaltsplanvorlage am Montag eine Strafexpedition gegen den Steuerzahler befürchtet. Auf der anderen Seite war es nur allzu klar, daß Heathcoat Amory nicht wie vor zwölf Monaten in der Lage sein werde, fiskalische Großzügigkeit walten zu lassen.

Vor allem ist das Budget mehr und mehr zu. einem primären Instrument der Konjunkturpolitik, zu einem Regulator des Gleichgewichts zwischen Gesamtnachfrage und Gesamtangebot geworden. Seit der Diskonterhöhung vom 21. Januar war eine fiskalische Zügelung der Expansion eine offensichtliche Notwendigkeit. Man war also darauf vorbereitet, daß der Schatzkanzler auf eine leicht restriktive Wirkung hinarbeiten werde. Ungewiß war eigentlich nur noch die Frage, ob er sich dabei rein fiskalischer Maßnahmen oder auch noch einer Regulierung der Abzahlungskäufe bedienen werde.

Wie immer er sich auch entschieden hätte – es war nicht zu vermeiden, daß seine Vorschläge in der City auf verbreitete Kritik stoßen würden. Was das Budget mit der einen Hand nimmt, teilt es zwar mit der anderen zum großen Teil wieder aus, so daß die fiskalische Manipulation auf kaum mehr als auf eine Umgruppierung der steuerlichen Last hinausläuft. Hatte man erwartet, daß der Kanzler in dem Bemühen um die Preisstabilität und das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz in erster Linie dem persönlichen Verbrauch zu Leibe rücken werde, so erhöhte er mit der Tabaksteuer nun aber zugleich die Steuer auf Unternehmensgewinne (von 10 auf 12 1/2 v. H.) und schien überhaupt in der Wahl seiner Mittel zu einem der Labour-Opposition wohlgefälligen Radikalismus zu neigen.

Statt der erhofften Einkommensteuer-Senkung gab es neben der Aufhebung der Kino- und Spielkartensteuer lediglich einige längst überfällige Konzessionen in der Veranlagung zur Nachlaßsteuer. Wenn der Weinzoll um 1,20–1,50 DM je Flasche gesenkt und der Prämienpostsparer stärker umworben wurde, so sollen auf der anderen Seite die Investment-Gesellschaften gewinnsteuerpflichtig werden. Abfindungen an ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben nicht mehr steuerfrei. Darüber, hinaus wird jetzt die insbesondere von den Hobby-Farmern geübte Praxis unterbunden, die Gewinne eines Unternehmens gegen die Verluste eines auf nicht kommerzieller Basis geführten anderen Unternehmens aufzurechnen.

Doch hat von allen Nachkriegsbudgets bisher nur ein einziges ausgesprochen unfreundliche Börsenreaktionen ausgelöst. Es ist demnach zu erwarten, daß die seit zwei Wochen stagnierenden Aktienkurse jetzt Auftrieb erhalten; vor allem deshalb, weil die Wirtschaftspolitik nun auf die nächsten Monate hinaus geklärt ist und der Investor infolgedessen wieder freier zu disponieren vermag.

Die Heraufsetzung der Gewinnsteuer dürfte sich jedenfalls kaum als Marktfaktor von nachhaltiger Wirkung erweisen. Zur Erhöhung der Tabaksteuer ist zu sagen, daß der Zigarettenkonsum auf Verteuerungen erfahrungsgemäß nur wenig reagiert. Hätte Heathcoat Amory in seiner Budgetrede nicht eine baldige Drosselung des privaten Kredits (in der Praxis wohl die Regulierung des Ratenkaufs) angedroht, dann wäre heute die Börse wahrscheinlich sogar von Hochstimmung erfüllt.