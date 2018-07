Lebensversicherungen sollen für den Versicherten eine Altersversorgung oder für die Hinterbliebenen eine gewisse Sicherstellung garantieren. Keinesfalls ist dieser Versicherungsschutz dazu bestimmt, daß daraus Schulden, Steuern oder andere Lasten bezahlt werden. Trotzdem kommt es immer wieder zu diesen bestimmungswidrigen Ergebnissen. Das geschieht vor allem dann, wenn die Versicherungssumme in den Nachlaß fällt. Und gerade das sollte verhütet werden, wie ein neuer Rechtsstreit wieder gezeigt hat, bei dem es um die Pfändung der Versicherungssumme für Steuerschulden ging.

Der Versicherte war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hatte eine Autohaftpflichtversicherung zusammen mit einer Autoinsassen-Unfallversicherung abgeschlossen. Die Versicherungssummen wurden auf sein Bankkonto überwiesen. Da kam das Finanzamt und pfändete den ganzen Betrag, weil die Versicherung nicht auf namentlich genannte Bezugsberechtigte ausgestellt war und deshalb in den Nachlaß falle.

Finanzgericht und Bundesfinanzhof (Beschluß vom 23. 9. 1959 – II 69/56 U im BStBl. 1960 III S. 54) haben hier zwar geholfen, sich aber doch gegen die herrschende Rechtsansicht gestellt. Sie haben die Pfändung des Finanzamtes aufgehoben und erklärt, daß anzunehmen sei, daß der Versicherte die Versicherung nicht zugunsten der Erben, sondern zugunsten seiner Frau und seiner Kinder aus eigenem Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft abgeschlossen habe. Diese zwar sehr erfreuliche und dankenswerte Auslegung der Bestimmungen erscheint jedoch recht fraglich und unbeständig, denn die Bundesrichter führen selbst aus, daß nach der bestehenden Rechtsmeinung der Versicherungsanspruch in den Nachlaß fällt, wenn nicht ein Bezugsberechtigter ausdrücklich bestimmt ist. Das gilt auch für die Autounfall Versicherung.

Auf solche unsichere Rechtslage und auf kostspielige Steuerprozesse oder andere Rechtsstreitigkeiten soll man sich besser nicht einlassen. Es ist deshalb in jedem Fall ratsam, jede Lebensversicherung immer auf den Namen eines oder mehrerer Bezugsberechtigter ausstellen zu lassen. Dann steht diesen genannten Personen die Versicherungssumme nämlich aus eigenem Recht zu, auch wenn sie nicht Erben sind. Die Versicherungssumme fällt dann nicht in den Nachlaß, haftet also auch nicht für Nachlaßschulden oder sonstige Verbindlichkeiten. Vor allem entfällt die mitunter sehr hohe Erbschaftssteuer, wenn die Versicherung nicht in die Erbmasse gelangt. Sogar beim Konkurs bleibt die auf einen namentlich bestimmten Bezugsberechtigten ausgestellte Lebensversicherung außer Betracht, wenn nicht widerrechtliche Gläubigerbenachteiligung vorliegen sollte.

Weitere Vorteile liegen darin, daß alle zeitraubenden und oft kostspieligen Formalitäten entfallen, wie sie mit einer Erbschaft nun einmal verbunden sind. Frau und Kinder sind auf jeden Fall gesichert, wenn sie in der Versicherungspolice als Bezugsberechtigte aus eigenem Recht genannt sind. Dann brauchen sie aus der Versicherung nichts zu bezahlen, was der Erblasser an Verpflichtungen zu erfüllen hatte; Frau und Kinder könnten sogar die Erbschaft ausschlagen oder zumindest beschränken, falls Schulden vorhanden sein sollten. In dieser Regelung liegt auch kein Risiko für den Versicherten selbst, weil er die Bezugsberechtigten jederzeit widerrufen oder ändern kann, wenn sich die Verhältnisse entsprechend verändert haben sollten.

Der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall der: Geld liegt sofort auf dem Tisch, wenn der Ehepartner als Bezugsberechtigter in der Police genannt ist. Da ist kein Erbschein nötig, keine besondere Bankvollmacht, es gibt keine Unkosten. In allen anderen Fällen, in denen also die Versicherungssumme in den Nachlaß fällt, bestehen zahllose Hinderungsmöglichkeiten, so daß es oft Jahre dauern kann, ehe die Versicherungssumme in die Hand der Witwe oder des Witwers oder der Kinder gelangt. M.