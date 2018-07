Der Zentralbankrat ist mit seinem Beschluß, die der Ausfuhrkredit-AG (AKA) eingeräumte Kreditlinie für den sogenannten B-Plafond um 200 Mill. DM auf 300 Mill. DM zurückzuführen, in Export- und Bankenkreisen auf heftige Kritik gestoßen. Man sieht dort die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme nicht ein und kommentiert sie ziemlich kritisch.

Die Bundesbank führt zur Entschuldigung an, daß der der AKA eingeräumte Kredit von Anfang an nur als Starthilfe gedacht war. Nachdem, sich der Export der deutschen Wirtschaft außerordentlich günstig entwickelt hat, sei es an der Zeit, diese Hilfe schrittweise abzubauen. Es wird von der Bundesbank ferner darauf hingewiesen, daß die Maßnahme schon seit langem fällig war und mit der aktuellen konjunkturpolitischen Zielsetzung der Bundesbank nichts zu tun habe.

Obwohl die Argumente der Bundesbank nicht ohne Gewicht sind – vor allem gilt dies für den Hinweis, daß sich die der AKA gewährten Kredite nur schwer in die Rechtsordnung einpassen lassen –, finden sich die Geschäftsbanken und die Exportwirtschaft nur schwer mit ihnen ab. Sie heben hervor, daß heute überall in der Welt der Export von den Regierungen gefördert wird, daß es also problematisch sei, in unserem Lande ein bewährtes Außenhandelsinstrument zu entschärfen oder abzuschaffen. Die Banken sehen keine Möglichkeit, ihrerseits einen Ersatz für den ausgefallenen Teil des B-Plafonds zu schaffen.

Das hinter der AKA stehende Bankenkonsortium hat zwar aus Konsortialmitteln den sogenanntenA-Plafond geschaffen, aus dem die AKA, wenn auch zu etwas anderen Konditionen, gleichartige Kredite, mit Laufzeiten von ebenfalls bis zu vier Jahren, an die Exportwirtschaft herauslegt. Die Wirksamkeit dieses Plafonds ist vor allem dadurch garantiert, daß die Bundesbank für die entsprechenden Wechsel eine Lombardzusage gibt. Das erst ermöglicht es den Geschäftsbanken, einen Teil der ihnen zur Verfügung stehenden kurzfristigen Gelder mittelfristig für den A-Plafond zur Verfügung zu stellen, ohne die goldene Bankregel zu verletzen. Voraussetzung für eine Aufstockung des A-Plafonds ist daher, daß die Bundesbank die Lombardzusage auch für einen aufgestockten Plafond gibt.

Es ist also eine Lücke entstanden; und im Augenblick ist noch nicht zu erkennen, wie sie geschlossen werden kann. Hätte die Bundesbank diese Maßnahme vor einem Jahr, als Geld- und Kapitalmarkt ergiebig waren, ergriffen, dann wäre sie weniger hart gewesen. Heute muß ernsthaft mit einer Erschwerung der Ausfuhr gerechnet werden.

Verständnis können die Geschäftsbanken auch dafür nicht aufbringen, daß der B-Plafond künftig nur für die Finanzierung von Exportgeschäften mit Entwicklungsländern zur Verfügung stehen soll. Mit dieser Bestimmung wird der AKA-Kredit, soweit er über den B-Plafond gegeben wird, politisiert. Die AKA aber ist ein kaufmännisches, von Geschäftsbanken getragenes Unternehmen, das sich mit Politik nicht zu befassen hat.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß Banken, die dem Konsortium nicht angehören, Exportfinanzierungen nach Regionen, die nicht als Entwicklungsländer gelten, überhaupt nicht mehr durchführen können. Der B-Plafond steht hierzu nicht mehr zur Verfügung, und an den A-Plafond können sie nicht heran, weil sie nicht zum Konsortium gehören.

Der neueste Beschluß des Zentralbankrates kann daher nicht ganz befriedigen. W. R.