Die erstaunliche Praxis, die Dividenden bei rückläufigem Umsatz zu erhöhen, behält die Handelsunion AG, Düsseldorf, auch für das Geschäftsjahr 1958/59 bei. Auf das Grundkapital von 46 Mill. DM werden diesmal 15 (12 plus 2) v. H. ausgeschüttet. Mit diesem Satz kann die Verwaltung allerdings auch für sich beanspruchen, daß sie „nahezu den ganzen Ertrag des Geschäftsjahres“ – soweit er nicht periodenfremd ist – an die Aktionäre verteilt. Diesen Vorzug hatten die Anteilseigner bei der Handelsunion – mit Ausnahme vielleicht des vergangenen Jahres – keineswegs immer. Die heraufgesetzte Dividende bei offensichtlich schlechterem Geschäftsgang ist daher auch kein Taschenspielertrick, sondern eher ein verspäteter Beweis dafür, was auch früher möglich gewesen wäre.

Gegenüber dem vergangenen Geschäftsjahr erscheint die Erhöhung der Dividende um 1 Prozent – der Ausschüttungsbetrag ist auf 6,9 (6,4) Mill. DM gestiegen – noch nicht einmal übertrieben. Zwar hat die Handelsunion im Berichtsjahr eine 12prozentige Umsatzminderung hinnehmen müssen, aber trozdem hat sich der konsolidierte Rohertrag auf 91,68 (87,99) Mill. DM erhöht; denn die erheblichen Verluste im Schrottgeschäft, die das Ergebnis des Vorjahres belastet hatten, haben sich nicht wiederholt. Das zu versteuernde Jahresergebnis ist auf 20,6 (14,6) Mill. DM angestiegen. Der Körperschaftsteueraufwand wurde mit 8,1 (8,1) Mill. DM angegeben, wobei allerdings in der gleichhohen Vorjahreszahl mehr als 3 Mill. DM Nachzahlungen enthalten sind, so daß auch das Zwangsgeschenk an den Fiskus für ein verbessertes Ergebnis spricht.

Das Umsatzvolumen hat sich auf 1,76 (2) Mrd. DM ermäßigt. Rückläufig war vor allem das Roheisengeschäft, in erster Linie eine Folge der preisgünstigeren Importe. Durch den Umsatzrückgang, der vor allem in der ersten Hälfte des Berichtsjahres eingetreten ist, hat diese größte deutsche Eisenhandelsgesellschaft sowohl im Inlandsals auch im Auslandsgeschäft eine Reduzierung ihres Marktanteiles hinnehmen müssen. Die Entwicklung, die dazu geführt hat, habe sich der Beeinflussungsmöglichkeit der Gesellschaft entzogen, heißt es dazu im Geschäftsbericht. Das laufende Jahr sieht allerdings auch für die Handelsunion sehr erfreulich aus. Der Umsatzrückgang des Berichtsjahres wird voraussichtlich in 1959/60 „mindestens aufgeholt“ werden. S.N.