Das seit Monaten anhaltende Stagnieren der Aktienkurse hat bei vielen Aktienbesitzern zu Überlegungen geführten deren Mittelpunkt die Frage steht: „Sollen wir unsere Wertpapiere verkaufen, um mit dem Erlös Schulden (Hypotheken) zu tilgen?“ Von der Ertragseite muß es natürlich als ein Widersinn erscheinen, eine Aktienrendite von bestenfalls 3 v. H. zu kassieren, aber gleichzeitig Kredite oder Hypotheken mit 5 bis 8 v.H. verzinsen zu müssen. Dennoch: Eine allgemeingültige Lösung dieses Problems gibt es nicht. In jedem Falle muß anders gehandelt werden. Es kommt immer auf die persönlichen Verhältnisse und auf die steuerlichen Auswirkungen an.

Sie werden verstehen, meine verehrten Leser, daß ich Ihnen auf die Frage, ob es heute ratsam ist, Hypotheken aus dem Verkaufserlös von Wertpapieren zu tilgen, kein Patentrezept geben kann. Wo sich diese Frage überhaupt stellt, sollte jedoch zunächst einmal geprüft werden, ob die Hypotheken-Konditionen überhaupt eine vorzeitige Tilgung oder Ablösung zulassen. Wenn nicht, muß geklärt werden, unter welchen Bedingungen der Hypothekengeber unter Umständen bereit wäre, die Hypothek vorzeitig zurückzunehmen.

Wenn dieser Punkt klargestellt worden ist, geht das Rechnen los. Am Anfang stehen allerdings spekulative Überlegungen. Man kann nämlich nicht ohne weiteres die Dividendenerlöse den Zinskosten für Hypotheken gegenüberstellen. Alle Berechnungen werden über den Haufen geworfen, wenn die Aktienkurse steigen, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Denn dann kommt zu den Dividenden der jeweilige Kursgewinn hinzu, der erfahrungsgemäß so groß sein kann, daß alle Ertrags- und Kostenüberlegungen in den Hintergrund treten. Kurz: Wer der Meinung ist, daß die Kurse seiner Papiere noch steigen werden, kann mit gutem Gewissen diese Aktien nicht verkaufen. Andererseits: Wer glaubt, daß die Aktien vor einer Baisse-Periode stehen, müßte sich zum Verkauf entschließen, und zwar unabhängig davon, ob er das Geld für andere Zwecke braucht oder nicht.

Nun gibt es durchaus Fälle, in denen es richtig ist, mit den Schulden reinen Tisch zu machen. Denken Sie bitte an folgende Situation: Ein Mann, der auf Grund seines Lebensalters damit rechnen muß, in absehbarer Zeit abberufen zu werden, hinterläßt ein Vermögen, dessen Verwaltung ihm selbst kaum Schwierigkeiten bereitet hat. Erben sind aber in der Vermögensverwaltung nicht gleichermaßen erfahren, besonders wenn es ihnen an wirklich zuverlässigen Ratgebern fehlt. Liegt die Situation so, dann kann es wirklich nützlich sein, den Grundbesitz schuldenfrei zu machen und den dann verbleibenden Restbestand an Wertpapieren so zu mischen, daß er keine sonderliche Betreuung erfordert. Also fort mit allen spekulativen Werten. Außerdem ist natürlich auf die nach dem Erbfall eintretende Steuersituation Rücksicht zu nehmen.

Nun zur Steuerfrage selber: Grundsätzlich ist es so, daß Zinsen und Tilgungen bei Hypotheken das steuerpflichtige Einkommen vermindern. Das wirkt sich natürlich je nach den Einkommensverhältnissen unterschiedlich aus. Weiter ist zu bedenken, daß die Einnahmen aus den Wertpapieren im Rahmen der steuerlichen Freigrenzen steuerfrei sind. Auch das natürlich, mit unterschiedlichen Folgen für den einzelnen. Bei Leuten mit höheren Einkommen ist deshalb der Nutzen einer vorzeitigen Hypothekentilgung aus Verkaufserlösen von Wertpapieren minimal. Jedenfalls erfordert eine solche Transaktion eine scharfe Kalkulation unter Mithilfe des Steuerberaters.

Selbst wenn man der Ansicht ist, daß die Kurse in nächster Zeit fallen werden und man sich deshalb von seinen Papieren trennt, ist es nicht immer ratsam, diese Mittel zur Schuldenrückzahlung zu verwenden. Wenn man das nämlich getan hat, hat man sich seiner finanziellen Bewegungsfreiheit begeben, d. h. man kann zum günstigsten Zeitpunkt nicht wieder in die Aktien zurückkehren, um die dort liegenden Gewinnchancen auszunutzen. Natürlich setzt dies alles eine gewisse Wendigkeit und auch Mut zum Risiko voraus. Damit ist nicht jeder ausgestattet, und deshalb gibt es eben auch in dieser Frage kein Patentrezept. Ihr Securius