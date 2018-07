Bei der Schleswig-Holsteinischen Westbank betragen die Rücklagen nach Zuführung von 1,58 Mill aus dem Gewinn 1959 10,28 Mill. bei einem Kapital von 5,3 Mill. Auf Grund des Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beantragt die Verwaltung die Erhöhung des Aktienkapitals im Verhältnis von 5 : 3 mit Dividenden, berechtigung für 1959 um 3,18 auf 8,48 Mill. DM – durch Entnahme aus den Rücklagen. Die Rücklagen würden dann 7,1 Mill. betragen. Zur Abrundung wird eine weitere Kapitalerhöhung um 0,02 Mill. Dividendenberechtigung ab 1960 auf 8,5 Mill. beantragt. Diese Aktien sollen im Interesse der Gesellschaft verwertet werden. Für 1959 wird eine Dividende von 16 v. H. und ein Bonus von 2 v. H. vorgeschlagen. Bilanzsumme rund 358 Mill. gegen rund 327 Mill. DM im Vorjahr. Die Hauptversammlung soll zum 24. Mai 1960 nach Flensburg einberufen werden.

EUROPA FILM mit neuer Grundlage. Rolf Theile und Hubertus Wald, Repräsentanten maßgebender Filmtheatergruppen, haben Anteile an der Europa Filmverleih G. m. b. H., Hamburg, übernommen. Verhandlungen Walter Koppels haben zu folgendem Ergebnis geführt: Mit den Theaterbesitzern Theile und Wald sind der Frankfurter Bankier Walter G. Holste, der Filmkaufmann Heinz Diedrich und die Realfilm K. G. (Walter Koppel und Gyula Trebitsch) Gesellschafter des Europa Filmverleihs, zu denen der Filmjurist Dr. Keil hinzutritt. Die Majorität der Anteile hält der Realfilm. Das Kapital ist von 1 350 000 mit 1 750 000 DM erhöht worden. Die Gesellschafter bilden unter Vorsitz von Walter G. Holste einen Aufsichtsrat, der weitgehenden Einfluß, insbesondere auch in Produktions, und Programmfragen des Verleihs hat. Damit ist der Wunsch der Filmtheater erfüllt, ständigen Kontakt mit Produktion und Verleih zu haben. Für den Auslandsvertrieb hat sich die Europa Film mit der Filmexportfirma Transocean, Berlin, verbunden, die von jetzt ab neben Müncchen auch eine Zweigstelle in Hamburg unter Alexander Rakosi unterhalten wird.

Die Schwanefeldsche Volksversicherung von 1821 ist in Hallesche Lebensversicherung VVaG umbenannt worden. Zugleich hat sie gemeinsam mit der Halleschen Krankenkasse VVaG eine Hallesche Sachversicherungsagentur GmbH gegründet. Die neue Hallesche Leben und die Hallesche Kranken sind durch Austausch der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder auch personell eng verzahnt. Der gemeinsame Organisationsapparat wird künftig unter dem Namen Hallesche alle grundlegenden Versicherungsgeschäfte betreiben.