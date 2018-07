Über das größte Land Südamerikas und seine ultramoderne Hauptstadt Brasilia ist gerade in letzter Zeit oft berichtet worden, und wir wissen, daß Brasilien etwas anderes und etwas mehr ist als nur Urwald, Kaffeebohnen und Karneval in Rio.

Wie überall auf der Erde – hier freilich besonders – ist die Küche des Landes mit seinem Klima und seiner Geschichte verbunden. Gleichermaßen Einfluß auf die Entstehung eines brasilianischen Speisezettels hatten die alteingesessenen Indianer und die portugiesischen Eroberer, mehr aber noch das feuchte, heiße Klima. Es gibt nur wenige andere Länder, wo Südfrüchte und Gemüse wie Bohnen, Mais und Tomaten so reichlich gedeihen wie hier. In Sao Paulo sagt man; „Wenn du heute einen Besenstiel in die Erde steckst, hast du morgen Bananen im Garten.“

Nun kann man kaum über Brasiliens Küche sprechen, ohne den Kaffee zu erwähnen. Er wird sehr schwarz gebrannt und höllenstark gebraut. Man trinkt ihn aus kleinen Tassen, die vor dem Einschenken zur Hälfte mit Zucker gefüllt werden. Man trinkt – und trinkt; zehn Tassen am Tage sind nur Durchschnitt, und ein tüchtiger Geschäftsmann – kein Geschäft wird ohne Kaffee abgeschlossen – kann bei Besprechungen diese Zahl leicht verdoppeln, verdreifachen.

Ein besonderer Reiz der brasilianischen Küche; sind die

Empadinhas (Hühnerpasteten)

Für den Pastetenteig braucht man: 500 Gramm Mehl – 2 Eidotter – 200. Gramm Butter – 125 Gramm Pflanzenfett (Palmin oder ähnliches) – 2 Teelöffel Salz (für sechs bis acht Personen). – Die Füllung besteht aus: einem Huhn – Salz – Peffer – einer Knoblauchzehe – dem Saft einer halben Zitrone – 75 Gramm Butter – einer großen Zwiebel – 2 Tomaten – 100 Gramm Oliven – Petersilie – 2 Eßlöffel Mehl – 34 Liter Milch – 2 hartgekochten Eiern.

Mehl und Salz werden zusammen auf ein Brett gesiebt. In ein Loch dieses Mehlberges kommen die Eidotter, die weiche – aber nicht geschmolzene – Butter und das weiche Pflanzenfett. Mit den Händen knetet man daraus einen Teig, zu dem man einen Eßlöffel Olivenöl hinzufügen kann, um ihn weich zu halten. Mit diesem Teig legt man kleine, gefettete Pastetenförmchen aus; es muß jedoch genügend übrigbleiben, um die Empadinhas vor dem Backen zudecken zu können.