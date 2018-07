Lebensversicherungen werden zwar nicht am Bankschalter abgeschlossen, aber sie gehören nun einmal zu den Vermögensanlagen. Deshalb gestatten Sie mir, meine verehrten Leser, daß wir auch dieses Thema einmal gemeinsam erörtern. Dabei wollen wir heute weniger auf das Für und Wider von Versicherungen eingehen, sondern ich will mich darauf beschränken, Ihnen zu sagen, was die Lebensversicherungen zu bieten haben. Ob man eine Lebensversicherung abschließen soll, hängt – wie bei allen Fragen der Vermögensanlage – von den jeweiligen Verhältnissen ab. Wer damit beginnt, eine Existenz aufzubauen und gleichzeitig die Verantwortung für eine Familie trägt, tut ohne Zweifel gut daran, die Familie gegen die finanziellen Auswirkungen eines eventuellen Ausfalls zu schützen – soweit es eben geht. Wer bereits über ein gewisses Maß an Ersparnissen verfügt, wird das Versicherungsproblem anders sehen müssen. Für ihn kann eine Versicherung aber allein schon aus steuerlichen Gründen interessant sein. Die Versicherungsprämien gelten als Sonderausgaben und können im Rahmen der hier geltenden Höchstgrenzen vom Einkommen abgesetzt werden. Je nach Einkommen und Höhe der Prämie verbilligt sich bei Anrechnung der gesparten Lohn- bzw. Einkommensteuer die Prämienleistung um 20 bis 40 v. H.

Die Lebensversicherungen haben in letzter Zeit eine Vielzahl von Tarifen geschaffen. Was für die Automobilindustrie das neue Modell, ist in der Lebensversicherung der neue Tarif! Der Einfachheit halber wollen wir sie in vier Gruppen zusammenfassen:

Kombinationstarife für mehrere Versicherungsbedürfnisse. Die einfachste Form des Kombinationstarifs stellt die übliche Kapitalversicherung dar, die entweder nach Erreichung eines bestimmten Lebensjahres des Versicherten oder bei dessen vorzeitigem Tode sofort fällig wird. Es hat sich aber herausgestellt, daß häufig ein noch weitergehender Versicherungsschutz erforderlich ist. Aus der Vielzahl der verschiedenen Kombinationstarife zwei charakteristische Beispiele:

1. Die Todesfallversicherung mit Einschluß des Invaliditätsrisikos: Hier wird neben einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung auch ein finanzieller Rückhalt für den Fall voraussichtlich dauernder Invalidität des Versicherten geschaffen. Die Leistungen sind nach den einzelnen Tarifen unterschiedlich. Der Invaliditätsschutz kann bestehen in Prämienfreiheit oder in Prämienfreiheit und Gewährung einer Rente. Die neueste Tarifart sieht bei Eintritt des Invaliditätsfalles folgende Regelung vor: Erlöschen der Beitragszahlung, für sechs Jahre Gewährung einer Barrente, nach Ablauf dieser Zeit Auszahlung der vollen Versicherungssumme.

In anderen Tarifen ist speziell die Unfallinvalidität Gegenstand des Versicherungsschutzes.

2. Die Familienversicherung faßt eine Versorgung mehrerer Familienmitglieder in einem Tarif zusammen. In der Regel sieht sie sowohl eine Kapitalauszahlung bei Erreichen des vereinbarten Lebensalters als auch eine Versorgung der Witwe und der Kinder beim vorzeitigen Ableben des Versicherten vor.

Der typische Tarif für eine Familienversorgung bietet folgende Leistungen: