HEW wieder salonfähig?

Ich habe Ihnen noch immer zu danken, daß Sie meiner damaligen Anregung, einen kleinen Börsenzettel zu veröffentlichen, inzwischen durch „So bewegten sich die Kurse“ nachgekommen sind.

Heute möchte ich auf Ihre damalige Artikelserie anläßlich der Dividenden-Herabsetzung bei der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg (HEW), von 9 auf 7 v. H. zurückkommen. gesteht jetzt eine begründete Aussicht, daß die Strompreis-Erhöhung bald durchgeführt wird und damit die HEW-Aktie wieder einen vernünftigen Handels- und Börsenwert bekommt? Oder ist das Papier endgültig uninteressant geworden als ein Spielball politischer Parteien?

H. R. Kehrmann, Hongkong

Antwort: Bei der Hamburgische Electricitäts-Werke AG ist die Strompreiserhöhung am 1. April 1960 durchgeführt worden. Zwar nicht so, wie sie von der Gesellschaft beantragt worden war, aber im Endeffekt kommt das gleiche in die HEW-Kasse. Das Hamburger Parlament, die Hamburger Bürgerschaft, hat noch ein übriges getan; es hat nämlich beschlossen, die HEW so zu stellen, als ob die Tariferhöhung bereits am 1. Dezember 1959 in Kraft getreten wäre. Dies soll durch einen entsprechenden Erlaß der für das laufende Geschäftsjahr zu zahlenden Konzessionsabgabe geschehen. Der Differenzbetrag gegenüber der vertraglichen Konzessionsabgabe kann innerhalb der nächsten drei Jahre nachgefordert werden, wenn das Ergebnis dieser Geschäftsjahre neben einer angemessenen Verzinsung des Grundkapitals die Nachzahlung ermöglicht. Dazu stellt die HEW-Verwaltung fest: „Nach der Annahme der Tariferhöhung durch die Bürgerschaft dürfte nunmehr die von den HEW angestrebte Wiederherstellung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse gewährleistet sein.“

Das eben Genannte sind feststehende Tatsachen. Dazu unsere Schlußfolgerungen: Die Tariferhöhung (praktisch für sieben Monate des laufenden Geschäftsjahres, das am 30. 6. 1960 endet) dürfte eine Wiedererhöhung der Dividenden auf 9 v. H. zulassen, zumal die Stromabsatzentwicklung in den vergangenen Monaten recht erfreulich war. Wer nicht 9 v. H. zahlen will oder kann, darf nicht von der Wiederherstellung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse reden. Für die nächsten Jahre scheinen die Aktionäre gegen neue politische Eingriffe in ihre Rechte geschützt zu sein. Daß es so ist, haben sie ihrem energischen Auftreten auf der letzten Hauptversammlung zu verdanken. Keine politische Partei kann es sich auf die Dauer leisten, die Rechte vieler Kleinsparer mit Füßen zu treten, weil sie glaubt, sich auf diese Weise einen billigen politischen Erfolg sichern zu können, Nach dieser Erfahrung wird man nicht sagen können, daß die HEW-Aktie uninteressant geworden ist, besonders nicht bei einem Kurs von 240 v. H. Im übrigen schlägt auch der jüngste Aktionärsbrief einen durchaus hoffnungsvollen Ton an.