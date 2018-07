Vor einiger Zeit erwarb der München er Finanzmakler Rudolf Münemann den Mantel der Investitions- und Handelsbank AG, Darmstadt. Er ist auch jetzt noch ihr Hauptaktionär. Das Institut, das sich vormals auf die Finanzierung von Getreidegeschäften spezialisiert hatte und heute noch an den Produktenbörsen in Mannheim und Frankfurt vertreten ist – hat seinen Geschäftscharakter gewandelt. Es ist heute ein überregionales Institut, das vor allem das Industriegeschäft pflegt. Dafür ist Darmstadt allerdings ein ungeeigneter Platz. Der Sitz der Bank wurde deshalb in diesen Tagen nach Frankfurt verlegt. Damit sind die äußeren Voraussetzungen für die verstärkte Aktivität geschaffen. Die Stärke der Bank liegt vor allem darin, daß sie der Kundschaft ihre Dienste nicht nur für das kurzfristige Geldgeschäft zur Verfügung stellt, sondern ihr auch in einem größeren Umfange Schuldscheindarlehen vermittelt; ein Geschäft, das bekanntlich ihr Hauptaktionär Münemann in den Nachkriegsjahren besonders gepflegt hat.

In der Bilanz des Instituts per 31. Dezember 1959 erscheinen diese Schuldscheindarlehen allerdings nicht; sie sind restlos mit allen Originalkonditionen und für die gesamte Laufzeit fest placiert. Für einen Teil der Darlehen ist die Bank Treuhänderin der gestellten Sicherheiten. Unter den von der Bank vermittelten Schuldscheindarlehen befindet sich auch eines über 50 Mill. DM, das an die in Bundesbesitz befindliche Bergwerksgesellschaft Hibernia gegeben wurde.

Es liegt nahe, daß die Industriekundschaft – und dabei handelt es sich bei der Eigenart der Schuldscheindarlehensgeschäfte nur um allererste Adressen – auch im laufenden Geschäft mit der Bank zusammen arbeitet. Hierauf vor allem dürfte die ausgezeichnete Entwicklung des Instituts im letzten Jahr zurückgehen. Die Bilanzsumme hat sich 1959 um rd. 40 v. H. auf nahezu 200 Mill. DM erhöht. Die Einlagen betragen jetzt 163 Mill. DM. Sie kommen zum Teil aus der Bankkundschaft, zu einem Teil, und zwar handelt es sich dabei um fast 90 Mill. DM Termineinlagen, von anderen Banken. Dies entspricht dem Charakter einer filiallosen, das Industriegeschäft pflegenden Bank. Diese muß sich die Mittel, die sich Großbanken über ihre Filialen, Depositenkassen usw., hereinholen, bei Regionalbanken beschaffen, bei denen, wie z. B. bei den Genossenschaftskassen, die Einlagen schneller wachsen wie das Kreditgeschäft.

Die der Bank als Einlagen zur Verfügung gestellten Mittel sind zu einem guten Teil, nämlich mit 74 Mill. DM, als Debitoren herausgelegt. Sehr umfangreich ist auch das Wechselkreditgeschäft. Am Bilanzstichtag betrug der Wechselbestand 80 Mill., die Indossamentsverbindlichkeiten 16 Mill. DM. Der letztgenannte, relativ große Posten, läßt vermuten, daß es der Bank gelungen ist, am Geldmarkt einen Teil der hereingenommenen Wechsel wieder zu verkaufen. Bei Spitzeninstituten, wie Girokassen usw., besteht nach wie vor für beste Industriewechsel eine lebhafte Nachfrage.

Nach Abzug der Aufwendungen, Steuern, Zuweisungen zu Sammelwertberichtigungen usw. verbleibt ein Gewinn von 1,2 Mill. DM, der es erlaubt, auf das Grundkapital von 15 Mill. DM 8 v. H. Dividende zu zahlen. Da das Institut noch keine großen Rücklagen ansammeln konnte, bedeutet dies eine Verzinsung der in dem Unternehmen arbeitenden eigenen Mittel, die sich mit der anderer Banken durchaus vergleichen läßt. Die eigenen Mittel in Höhe von 16,5 Mill. DM sind bei einem Bilanzvolumen von 196 Mill. DM gegenüber dem, was bei deutschen Banken üblich ist, relativ hoch. Bei dem privatbankähnlichen Charakter des Instituts und bei der Eigenart seines Geschäfts ist eine gute Ausrüstung mit eigenen Mitteln zweckmäßig.

Neben den eigenen Mitteln besteht noch ein bis Ende des Jahres genehmigtes Kapital von 7,5 Mill. DM; es wird wohl in Anspruch genommen werden müssen, wenn sich die Bank weiter so günstig wie bisher entwickeln sollte. W. R.