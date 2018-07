Mit dem Jahresabschluß, den die Gußstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr, veröffentlicht hat, kann der – zwar nicht neue, aber erheblich einflußreicher gewordene – Großaktionär Rheinstahl unbedingt zufrieden sein. Die im Rahmen des Aktientausches mit der Flick-Gruppe etablierte Mehrheitsbeteiligung der Rheinischen Stahlwerke an Wittenguß (Rheinstahl verfügt jetzt über 62 v. H. des Kapitals) ist eine höchst wertvolle Bereicherung des Konzernportefeuilles für Rheinstahl. Das zeigt zwar nicht so sehr in der Höhe der von Gußstahl Witten ausgeschütteten Dividende, die ohnehin für einen produzierenden Großaktionär selten die ausschlaggebende Rolle spielt, sondern in den Markt- und Ertragschancen dieses gesunden Edelstahlunternehmers, in den mündlichen Ergänzungen zum Jahresabschluß 1958/59 erklärte Vorstandsvorsitzender Ludolf Kögl mit Recht, daß die Gußstahlwerk Witten AG den anderen großen Edelstahlerzeugern wie DEW und Südwestfalen, die beide schon über ausgezeichnete Geschäftsjahre berichtet haben, „in nichts nachstehe“. Schon im vergangenen Jahr hatte der Vorstand betont, daß das Unternehmen wieder auf der Sonnenseite der Konjunktur steht. Diese Aussage hat sich für das Berichtsjahr voll bestätigt, und für das laufende Jahr wird sich die Verwaltung sogar noch einen Superlativ in der Kommentierung des Geschäftes überlegen müssen.

Getragen von der üppigen Nachfrage der Hauptabnehmergruppen der Edelstahlindustrie – wie z. B. Chemie, Elektroindustrie, Maschinenbau und Automobil Industrie –, kann Gußwitten produzieren und absetzen, was die Betriebsanlagen schaffen. Im Berichtsjahre blieb die Umsatzsteigerung – wegen der ersten schwachen Monate – zwar noch verhältnismäßig gering. Bei einem Umsatz von insgesamt 224 (220) Mill. DM wurden in der ersten Hälfte nämlich nur 106, in der zweiten Hälfte des Jahres 1958/59 aber schon 118 Mill. DM umgesetzt. Dagegen hat Wittenguß in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bereits einen Umsatz von 131 Mill. DM erzielt. Das entspricht einer Steigerung von 16 v. H., und die Verwaltung rechnet, da keinerlei Umkehrtendenzen am Edelstahlmarkt zu erwarten seien, mit einem Jahresumsatz von erstmals über 250 Mill. DM.

Dementsprechend sind auch die Produktionserwartungen des Unternehmens kräftig in die Höhe gegangen. Bereits das Berichtsjahr hat eine beträchtliche Steigerung der Rohstahlerzeugung – von 317 000 auf 345 000 t – gebracht. Schon dieses Produktionsergebnis entsprach einer mehr als guten Kapazitätsauslastung der vorhandenen Anlagen. Aber im Geschäftsjahr 1959/60 ist nach den Ausführungen von Vorstandsvorsitzer Kögl dennoch mit einer etwa 15prozentigen Steigerung der Rohstahlerzeugung, die dann 380 000 bis 400 000 t ergeben würde, zu rechnen. Damit sei allerdings die Maximalgrenze der Kapazität erreicht. Schon jetzt hat das Unternehmen auf Aufträge verzichtet, „weil die Produktion einfach nicht mehr mitkommt“. Gußwitten verfügt über ein Auftragspolster von 100 Mill. DM, also ist eine Beschäftigung von vollen fünf Monaten garantiert.

Unter diesen äußerst günstigen Aspekten am Edelstahlmarkt kann es eigentlich kaum verwundern, daß der Vorstand des Unternehmens eventuelle absatzbelebende Möglichkeiten, die sich aus dem gestärkten Verbund mit der Rheinstahl-Gruppe, und vor allem aus den entsprechenden seinerzeit von der Rheinstahl-Verwaltung besonders betonten Abmachung mit der Flick-Gruppe, ergeben könnten, für nicht erforderlich hält. Wir haben uns auf freier Wildbahn so interessante Verkaufsbeziehungen geschaffen, daß wir nicht auf besondere Spritzen angewiesen sind“, hieß es dazu. Im übrigen werde sich – so wurde weiter erklärt – der Konzernaustausch mit Rheinstahl nicht mehr wesentlich ändern, da die bestehenden Möglichkeiten schon bisher bestens genutzt worden seien. Etwa 3–4 v. H. des Gußwitten-Umsatzes entfällt auf Geschäfte mit Rheinstahl-Töchtern.

Mit den guten Absatzverhältnissen ist das Wittener Edelstahlunternehmen auch in eine Ertragslage hineingewachsen, die der Verwaltung mit Fug und Recht Freude macht. Der günstige Auslastungsgrad der Betriebsanlagen, wodurch vor allem die Verarbeitungskosten nennenswert gesenkt werden konnten, und die zeitweilig vergleichsweise niedrigen Rohstoffpreise haben zu einen gegenüber dem Vorjahr verbesserten Ergebnis beigetragen. Mit der Heraufsetzung der Dividende um 1 auf 10 v. H. wird keineswegs der Ertragszuwachs an die Aktionäre weitergegeben. Mit diesem Ausschüttungssatz setzt Gußwitten aber seine „betont vorsichtige, aber stetige“ Dividendenpolitik fort. Es wird dabei auf seiten der Verwaltung auch davon ausgegangen, daß trotzdem keine Enttäuschung bei den Aktionären entstehen könne, da die Anteilseigner – einen Unterschied zwischen Groß- und freien Aktionären macht die Verwaltung hierbei nicht – selbst wüßten, daß das Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht wie andere Stahlgesellschaften in der Lage war, „Fettpolster zu bilden“, dieses also in einem gewissen Umfang jetzt nachholen müsse. Auf die Frage nach einer Kapitalerhöhung erklärte der Vorstand, das sei bei Gußwitten nach wie vor kein Thema. nmn