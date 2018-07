Auch bei der Hamburger Sparcasse von 1827, hat sich die günstige Spareinlagen-Entwicklung des vergangenen Jahres in der Bilanz per 31. Dezember 1959 entsprechend niedergeschlagen. Das Jahr zeichnete sich durch eine stetig steigende Geschäftsausweitung aus. Dabei stieg die Bilanzsumme um 13,1 v. H. auf 1,153 Mrd. DM. Der Einlagenbestand nahm um 13,8 v. H. auf 1,046 Mrd. DM zu. Darunter befinden sich Spareinlagen von 828 Mill. DM; das sind 130 Mill. mehr als im Vorjahr. Die Hamburger Sparcasse von 1827 verwaltet damit – wie bisher – den größten Spareinlagenbestand sämtlicher Sparkassen des Bundesgebietes und Westberlins und konnte in 1959 den bisher höchsten absoluten Zuwachs innerhalb eines Jahres seit 1948 verzeichnen.

Wie aus den Bilanzzahlen hervorgeht, hatte die Sparkasse keine Mühe, die ihr zugeflossenen Gelder auch nutzbringend zu verwenden. Die Gesamtausleihungen erhöhten sich nämlich um 18,5 v. H. auf 672 Mill. Von dem Zuwachs entfielen allein 91,5 v. H. auf den langfristigen Sektor. Sie wurden untergebracht im Wohnungsbau, für gewerbliche Zwecke und im Schiffsbau. Die Nachfrage nach kurz- und mittelfristigen Krediten verstärkte sich, da die Kundschaft ihre noch im Vorjahr geübte Zurückhaltung aufgegeben hatte. Das Volumen dieser Kredite, und zwar ohne Wechselkredite und Ausleihungen an Kreditinstitute, stieg um 8,2 v. H. auf 119,1 Mill. DM. Die Nachfrage nach Krediten aller Laufzeiten scheint es auch gewesen zu sein, die eine Erhöhung des Wertpapierbestandes nur um 17,4 auf 157,3 Mill. DM notwendig machte. Wie im Geschäftsbericht ausgeführt wird, diente diese Erhöhung der notwendigen Anpassung der liquiden Mittel an den Einlagenzuwachs. Zugleich waren Rentabilitätserwägungen maßgebend.

Die Ertragslage erlaubte das Ausweisen eines Gewinnes von 10,8 Mill. DM, der voll der Sicherheitsrücklage zugeführt wird. Sie erhöht sich dadurch auf 58,7 Mill. DM und beträgt 5,61 v. H. der Gesamteinlagen. Auch in den ersten Monaten des Jahres 1960 hat sich das Geschäft der Haspa weiter zufriedenstellend entwickelt. ndt

Die Süddeutsche Bodenkreditbank, München, wird der auf den 6. Mai 1960 einberufenen Hauptversammlung die Verteilung einer gegenüber dem Vorjahr um 1 v. H. erhöhten Dividende von 12 v. H. für das Geschäftsjahr 1959 auf das Aktienkapital von 7,5 Millionen vorschlagen.

Der Aufsichtsrat der Kundenkreditbank KGaA, Düsseldorf, hat den Jahresabschluß 1959 genehmigt und den Dividendenvorschlag auf 15 v. H. festgesetzt. Ferner soll die HV die Begebung des genehmigten Kapitals beschließen. Es sollen 2,5 Mill. DM junger Aktien im Verhältnis 5:1 zu 200 v. H. ausgegeben werden. HV am 20. 5.

Die Lübecker Hypothekenbank AG konnte 1959 die günstige Geschäftsentwicklung der Vorjahre fortsetzen. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 14,8 v. H. auf 133,4 Mill. DM. Aus dem erhöhten Jahresertrag sind wieder 750 000 DM den Rücklagen zugeführt worden, die nunmehr zusammen 3 Mill. DM betragen und damit das Grundkapital um 1 Mill. DM übersteigen. Es werden 12 (11) v. H. Dividende gezahlt. Der Geschäftsverlauf in den ersten Monaten 1960 war befriedigend.