Erst nach mehrstündiger Diskussion wurde die Kapitalerhöhung der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank München um 9,99 Mill. DM auf 100 Mill. DM gebilligt. Dabei entzündete sich die Kritik der Aktionäre vor allem an dem Bezugsrecht zu 150 v. H., an dem seinerzeitigen zu 350 v. H. und an der Reservenpolitik der Bank. Ein Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, der seine Zustimmung zu dem Verwaltungsvorschlag von einer Änderung des Bezugskurses auf 100 v. H abhängig machte, sagte, seine Organisation habe kein Verständnis für die Politik der Bank. Die Aktionäre, die meist für ein Bezugsrecht zu pari plädierten, kritisierten nicht die Reservenpolitik des Instituts als solche, sondern daß sie über den Weg hoher Bezugskurse statt aus den Erträgen betrieben werde. Ein Kleiniktionär, der das Stimmrecht Erich Noldes mit ausübte, förderte, als er mit seinem Antrag auf ein Bezugsrecht zu pari nicht durchdrang, eine Herabsetzung der Aufsichtsratsvergütung.

Von der Verwaltung wurde erwidert, daß die Aktionäre ebenso Eigentümer der Reserven wie des Aktienkapitals seien. Hohes Eigenkapital sei nicht nur die beste Werbung für Einleger und Sparer, hohe Reserven seien auch für Krisenzeiten nötig. Die Aufspaltung der Dividende sei nur aus optischen Gründen erfolgt. Die HV billigte schließlich bei einer inzwischen verminderten Repräsentanz von 768 939 Stimmen (etwa 35 v. H. des Stammkapitals) gegen 18 017 Stimmen die Kapitalerhöhung, während die Dividende von 14 v. H. und 4 v. H. Bonus sowie die Entlastung von AR und Vorstand gegen nur wenige Stimmen bzw. bei einigen Enthaltungen genehmigt wurden...

Einleitend hatte Vorstandsmitglied Dr. Kärcher mitgeteilt, daß der Erstabsatz von Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen im ersten Quartal des laufenden Jahres wesentlich unter den entsprechenden Ergebnissen in den beiden Vorjahren liege. Während der Erwerb durch Kreditinstitute stark nachgelassen habe, hätten Private ihren Anteil vom ersten Vierteljahr 1959 etwa gehalten. Wenn auch die vorjährige Wachstumsrate im Aktiv- und Passiv-Geschäft kaum mehr erreicht werden dürfte, sei doch für 1960 wieder mit einem befriedigenden Ergebnis zu rechnen. Direktor Geiger hatte an die Bundesregierung appelliert, für die Verzinsung des Teils der Mindestreserven aufzukommen, der nicht für das normale Geschäft zu halten ist oder durch eine Erhöhung des Pauschal-Delkrederesatzes für Debitoren ein Äquivalent zu schaffen. Den Plänen, den Anfangssatz für degressive Abschreibungen zu beschneiden, erteilte er eine scharfe Absage; von der geplanten Änderung der Spekulationssteuer für Wertpapiere erwartet er eine Forcierung der Marktenge und eine Beeinträchtigung der Bereitschaft, ausländische Aktien zu kaufen. Bei zwar anhaltend reger Kreditnachfrage und weiterem Mittelzufluß im Einlagegeschäft erschwere die Restriktionspolitik der Bundesbank eine Prognose. Wenn 1960 ebenso verlaufe wie das vergangene Jahr, wäre man recht zufrieden.

t. r.