Die Frankfurter Bank sieht auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Die Bilanzsumme hat sich von 601 auf 685 Mill. DM, d. h. um etwa 14 v. H., erhöht. Die Vermehrung der Liquidität bei den Wirtschaftsunternehmen schlägt sich in höheren Einlagen nieder. Die mit über 200 Mill. DM recht hohen Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten verweisen auf eine beachtenswerte Stellung an in-, aber auch ausländischen Geldmärkten. Mit der günstigen Entwicklung des Instituts sind auch die Erträge gestiegen. Die Bank stellt hierzu fest, daß die Einnahmen aus Provisionen und sonstigen Erträgen wegen der unzureichenden Entgeltung zahlreicher Dienstleistungsgeschäfte mit der Expansion nicht Schritt gehalten haben. Die diesjährige Erhöhung um 1,2 Mill. DM ergab sich hauptsächlich aus der Erweiterung des Wertpapiergeschäftes. Die Frankfurter Bank will die hieraus resultierenden Erträge nicht als Dividende (sie bleibt mit 14 v. H. unverändert), sondern als Bonus in Höhe von 2 v. H. ausschütten, um damit nach außen hin kund zu tun, daß nicht unbedingt mit einer Wiederholung eines solch günstigen Geschäftsergebnisses gerechnet werden kann.

Die Frankfurter Bank hat die Vorlage ihres Geschäftsberichtes auch in diesem Jahr wieder zu Bemerkungen über die allgemeine kreditpolitische Situation genommen. Sie kommt dabei auf die Zunahme der Wertpapieranlagen der Kreditinstitute zu sprechen und meint hierzu, daß nicht übersehen werden darf, daß mit der Wertpapieranlage der Banken eine Erweiterung der Geldschöpfung verbunden ist, die in der Wirkung auf den Konjunkturverlauf einer Ausweitung des Volumens der Direktkredite gleichkommt. Denn präzise ist eine solche Feststellung bisher nicht getroffen worden. Trotzdem ist sie einleuchtend, denn es besteht kein Grund für die Annahme, daß ein langfristig gegebener Bankkredit Kreditpolitisch unterschiedlich bewertet werden soll, wenn er als Wertpapieranlage anstatt als Debitor gegeben wird. Betrachtet man die Dinge so, dann ist die Bemerkung der Frankfurter Bank als eine Kritik an der bis zum vorigen Sommer betriebenen Kreditpolitik der Deutschen Bundesbank zu werten, die bekanntlich darauf gerichtet war, durch Verflüssigung des Geldmarktes den Kapitalmarkt ergiebiger zu machen.

Zu der derzeitigen Kreditpolitik der Bundesbank bemerkt das Institut, daß Mindestreserveerhöhungen eine mittelbare zinssteigernde Maßnahme darstellen, gegen die unter dem Gesichtspunkt der Rückwirkung des inländischen Zinsniveaus auf die Zahlungsbilanz die gleichen Bedenken bestehen wie gegen eine Erhöhung des Diskontsatzes. Eine solche Bemerkung ist in dieser Formulierung vielleicht ein wenig überspitzt, in ihrem Kern aber unzweifelhaft richtig. Jede restriktive Politik muß letzten Endes zu Zinserhöhungen führen. Das Mittel, die Kreditzügel anzuziehen und trotzdem die Zinsen niedrig zu halten, hat bisher niemand gefunden. W. R.