Die Saarhütten haben 1959 mit der Erzeugung von 3,20 (i. V. 3,10 ) Mill. t Roheisen, 3,61 (3,46) Mill t Rohstahl und 2,46 (2,39) Mill. t Walzwerks-Fertigerzeugnissen einen neuen Höchststand erreicht. Auf Grund der guten Auftragslage erwarten die Werke im laufenden Jahr eine weitere Zunahme von Produktion und Absatz, zumal Kapazitätserweiterungen und sonstige Verbesserungen der Produktionsanlagen erfolgt bzw. in Angriff genommen sind. Die Investitionstätigkeit erfuhr mit der politischen Rückgliederung des Saargebietes am 1. Januar 1957 – begünstigt durch großzügigere Finanzierungsmöglichkeiten als bisher (ERP-Sonderprogramm für die Saar) und steuerliche Vorteile während der wirtschaftlichen Übergangszeit – eine fühlbare Belebung, so daß der in den Nachkriegsjahren aufgelaufene Ausrüstungsrückstand der Saarhütten im Vergleich zu den Konkurrenzrevieren sich mindestens nicht vergrößert hat.

Der Tag X hat bei den Saarhütten gleich der verarbeitenden Industrie zu einer veränderten Absatzstruktur geführt. So sind die Lieferungen nach Frankreich zugunsten der Verkäufe im Bundesgebiet in den ersten sechs Monaten nach der wirtschaftlichen Rückgliederung (6. Juli 1959) gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr um 15 Prozent zurückgegangen. Die Verkäufe in die übrigen Länder haben sich in etwa gehalten; im Jahresvergleich 1958/59 sind sie relativ kräftig gestiegen, während Frankreich in der gleichen Zeit nur noch 0,82 Mill. t Saarstahl abnahm, gegen 1,15 Mill. t in 1958.

Die Erhöhung der französischen Stahlpreise um durchschnittlich 5 v. H. wird von den Saarhütten begrüßt, wenn man auch angesichts der sehr unterschiedlichen Stahlpreise innerhalb der Montanunion eine stärkere Korrektur der Franzosen erwartet hatte. Da die saarländischen Werke vornehmlich bei ihrem Absatz nach Frankreich und an der Saar selbst praktisch in die niedrigeren französischen Preise eintreten müssen, ergibt sich für sie nunmehr eine Verbesserung der Ertragslage. Die Saarhütten klagen über eine Kostenmehrbelastung ab dem Tag X: Das sind vor allem erhöhte Steuern und Frachtkosten. Annähernd die Hälfte der Frachtkosten entfällt nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl auf die Verteuerung bei den Bezügen lothringischer Minette. W. G.