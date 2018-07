Inhalt Seite 1 — Schlagwort oder Meßziffer? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhart E. Reuss

Die wirtschaftspolitische Debatte über das Blessing-Gutachten wirft von neuem die Frage nach Sinn und Möglichkeit einer Ausrichtung der Löhne nach der Steigerung der Arbeitsproduktivität auf. Durch alle Diskussionen zieht sich wie ein roter Faden die –umstrittene – Forderung, Lohnerhöhungen nur im Maße der eingetretenen oder zu erwartenden Produktivitätssteigerungen zu gewähren. Steigerungen der Arbeitskosten – so lautet das Argument der einen Seite – müßten zwangsläufig zu inflationären Tendenzen führen, sofern die Kostenzunahme nicht durch eine Leistungszunahme gedeckt sei. Die andere Seite weist darauf hin, daß eine gleichmäßige Zunahme von Löhnen und Produktivität ja auf eine Verewigung der heute gegebenen Einkommensverteilung hinauslaufen würde.

In diesem Streit der Meinungen wird die einwandfreie Meßbarkeit der Produktivität vorausgesetzt – an der Möglichkeit statistischer Berechnung und am ökonomischen Sinn von Produktivitätszahlen wird kaum gezweifelt. Und doch wurden auf dem Gebiet der Produktivitätsanalyse in den letzten Jahren neue Erkenntnisse erarbeitet, die Methode und Aufbau der heute allgemein anerkannten Produktivitätsmaßstäbe grundlegend verändern werden.

Als Produktivität bezeichnet man die Leistungsfähigkeit eines Betriebes, einer Industrie oder einer Volkswirtschaft. Im Gegensatz zu den Begriffen der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilität, die das Verhältnis von Ertrag zu Kosten bzw. Kapitaleinsatz darstellen, bezieht sich „Produktivität“ immer auf das preisbereinigte Verhältnis von Produktionsresultat zu Einsatz an Arbeit, Kapital, Boden, Material oder Kombinationen dieser Faktoren. Von Preisschwankungen will man deshalb abstrahieren, weil eine Berechnung der echten Leistungssteigerung unabhängig von Preis- und Kosteneinflüssen durchgeführt werden muß.

Die Versuche einer Messung der Produktivität in umfassenden Industriezweigen oder gar ganzen Volkswirtschaften sind relativ neuen Ursprungs. Die amerikanische Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre zwang zum ersten Male dazu, die Produktionsstruktur der wichtigsten industriellen Bereiche gründlich zu durchleuchten, um festzustellen, wie groß die Produktionserhöhung sein müsse, um das Arbeitslosenheer der Depression wieder zu beschäftigen. In Europa begann man erst nach dem zweiten Weltkrieg damit, sich ernsthafter mit den Problemen der Produktivitätsmessung zu beschäftigen.

Die in neun von zehn Fällen heute angewandten Methoden der Produktivitätsmessung haben sich seit den dreißiger Jahren kaum geändert. Immer noch steht allein die Messung der Arbeitsproduktivität – des Produktionsresultates bezogen auf den Einsatz an Arbeitskraft – im Vordergrund. In der Wissenschaft bahnt sich dagegen seit mehreren Jahren eine Umorientierung an: man wendet sich dagegen, im Zeitalter fortschreitender Mechanisierung und Automation die Leistungssteigerung allein der Arbeit zuzuschreiben..

Das, was in der Statistik als Erhöhung der Stundenleistung des Arbeiters erscheint, ist in Wirklichkeit nur zu einem verschwindend geringen Bruchteil auf eine Steigerung seines Fleißes oder seiner Effizienz zurückzuführen; vielmehr ist der Produktivitätsanstieg zum einen darauf zurückzuführen, daß dem Arbeiter an seinem Arbeitsplatz mehr Maschinen (d. h. mehr Kapitalmittel) zur Verfügung stehen, zum anderen darauf, daß durch betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen erreicht wird, daß mit dem gleichen Einsatz an Arbeit und Kapital ein höheres Produktionsergebnis erzielt werden kann.