Österreich hat nur zwei große Geschäftsbanken, die Creditanstalt-Bankverein und die Österreichische Länderbank. Von beiden Anstalten sind 60 v. H. des Aktienkapitals in Staatsbesitz; 10 v. H. sind in Stammaktien und 30 v. H. in stimmrechtlosen Vorzugsaktien vor drei Jahren in Privatbesitz gekommen. Die Größenrelationen zwischen den beiden Anstalten haben sich ziemlich stabilisiert, die Bilanzsumme der Länderbank liegt bei zwei Drittel des Bilanzvolumens der Creditanstalt.

Die Geschäftsentwicklung zeigt naturgemäß die gleichen Hauptmerkmale, die sich auf Grund der eben veröffentlichten Abschlüsse für 1959 folgendermaßen zusammenfassen lassen: stärkster Zugang an Fremdmitteln (auch Spareinlagen), schwächere Kreditnachfrage mit einiger Belebung im letzten Quartal, im ganzen andauernde Überliquidität mit starkem Druck auf die Rentabilität; dennoch ansehnliche Erträge u. a. durch Belebung des Börsengeschäftes und eine sehr bedeutende Emissionstätigkeit sowie durch immer mehr erweiterte Auslandsgeschäfte in Zusammenhang mit der Außenhandelsbelebung und den Freigaben im Devisenverkehr; in beiden Fällen weitere Stärkung der sehr ansehnlichen Rücklagen, die zusammen mit der Pensionsvorsorge mehr als doppelt so hoch sind wie das Nominalkapital; Erhöhung der Dividende auf 8 (7) v. H. – Kurs der Stammaktien nahe bei 300 v. H. und der Vorzugsaktien über 280 v. H.

Die Creditanstalt-Bankverein ist 1959 auf eine Bilanzsumme von 11 013 (10 037) Mill. Schilling gekommen. Davon enfallen unter Aktiven auf die Barreserve 992 (1230) Mill. auf Wechsel 2114 (1978) Mill., Bundesschatzsdieine 569 (329) Mill., Nostroguthaben 981 (461) Mill. und den Hauptposten, nämlich Schuldner 4042 (3963) Mill. Die eigenen Wertpapiere, zu mehr als drei Viertel Aktien und Anteile, werden mit 1048 (897) Mill., die Beteiligungen mit 385 (389) Mill. und die Konsortialbeteiligungen mit 240 (236) Mill. bilanziert.

Unter Passiven stehen neben unverändert 500 Mill. S Aktienkapital die Rücklagen mit 776 (686) Mill. und die Pensionsvorsorge mit 558 (520) Mill. zu Buch. Der entscheidende Posten Gläubiger hat sich auf 6 789 (6 328) Mill. erhöht und die Spareinlagen sind auf 1 602 (1 263) Mill. gestiegen.

Die österreichische Länderbank ist auf eine Bilanzsumme von 7148 (6727) Mill. S gekommen, wobei sich folgende wichtigste Anteile unter Aktiven ergeben: Barreserve 760 (766) Mill., Wechsel 1542 (1664) Mill., Bundesschatzscheine 636 (509) Mill., Nostroguthaben 374 (207) Mill. und Schuldner 2967 (2975) Mill. Eigene Wertpapiere werden mit 479 (258) Mill. bewertet und enthalten nur ein knappes Viertel Dividendenwerte und Gesellschaftsanteile: Beteiligungen nennt man außerdem mit 310 (287) Mill. – Der Konzern ist also auch hier bedeutend, aber doch absolut und relativ wesentlich kleiner als bei der Creditanstalt. – Neben unverändert 250 Mill. Grundkapital zeigt man Rücklagen von 315 (260) Mill. und eine Pensions- und Abfertigungsvorsorge von 199 (173) Mill. Die Gläubiger sind auf 4 650 (4 570) Mill. gewachsen und die Spareinlagen haben sich weiter recht ansehnlich auf 1 538 (1 209) Mill. erhöht.

Es ist im Ausland wohl bekannt, daß die genannten zwei Banken mit Abstand die größten Geldinstitute in Österreich sind. Wie ausschließlich sie aber die Sparte „Aktienbanken und Bankiers“ bestimmen, soll schließlich noch durch einige Vergleichszahlen gezeigt werden. Es entfallen 80,5 v. H. des Wechsel- und 71,6 v. H. des Kontokorrentkreditvolumens, aber auch 71,4 v. H. der Scheck- und 65,3 v. H. der Spareinlagen auf die beiden Großbanken, die genau 70 v. H. des Eigenkapitals der Banken und Bankiers auf sich vereinigen. Bezogen auf die Gesamtheit aller Kreditinstitute sind die Anteilsprozente natürlich geringer, aber noch immer beachtlich: Eigenkapital 41,2 v. H., Scheckeinlagen 39,2 v. H., Schuldner 31,7 v. H., Wechsel 56,8 v. H., Beteiligungen 48,0 v. H. usw. J. B.