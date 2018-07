Inhalt Seite 1 — Abenteuerlicher Anfang ERDA und MOPS finden neue Wege Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Dürftig und abenteuerlich begann die hannoversche Messe ihr Dasein. Sie hieß in den ersten beiden Jahren 1947 und 1948 hochtrabend „Exportmesse“ und war in Wirklichkeit eine Koffermesse. Auch die erste Messe nach der Währungsreform mit einer Hallenfläche von rund 50 000 Quadratmeter war noch nichts Besonderes. Heute stehen allein der Elektroindustrie über 100 000 qm überdachte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Der Messekatalog ließ sich noch mühelos beim Hallenrundgang tragen, und den Wirtschaftsjournalisten erschien das erste Sektfrühstück einer Porzellanfabrik frevelhaft aufwendig.

Damals gab es noch längst nicht alles zu kaufen. Vieles wurde bewirtschaftet – ganz besonders Devisen! „Kapitalkräftige Firma sucht Devisenbonus A“ – solche Anzeigen waren recht häufig. Auch das stand in den Zeitungen des Jahres 1949 zur Messezeit: „Trockengemüse aller Art und daraus hergestellte Suppenmischungen ab Werk noch lieferbar.“ – „Wir fertigen für Sie im Lohn aus Ihren Rohstoffen Pralinen, Likörbohnen und Kognakbohnen. Sämtliches Verpackungsgut vorhanden.“ – „Wer kann Zehn-Kubikzentimeter-Glasröhrchen im Lohn füllen, verkorken und etikettieren? Angebote unter K 5523a“. Ehrliche Arbeit und kaufmännische Erfahrung begannen erst langsam wieder im Kurs zu steigen.

In jener Anfangszeit war die Messe auch den Hannoveranern noch nicht selbstverständlich. Erst wenige Hausfrauen interessierten sich für Messegäste – und nicht immer die geeigneten. So war es auch damals nicht leicht, in Hannover ein gutes Quartier zur Messezeit zu bekommen. Mancher geübte Kaufmann half mit Tricks und amtlichen Bescheinigungen nach. Unsere Nachbarin erzählt: „Stand da ein Mann an meiner Tür und sagte, er komme vom Wohnungsamt. O Gott, dachte ich, noch ein Untermieter! Der Mann trat ein, sah sich das für unseren Messegast reservierte Zimmer genau an und meinte dann trocken: Es gefällt mir! Dann gestand er, daß er gar nicht vom Wohnungsamt komme. Er sei der Messegast. Ich möchte seinen Trick entschuldigen, er habe sich nur den Rückweg offenhalten wollen. Was da an Messequartieren angeboten werde, sei mitunter eine starke Zumutung! Der Mann hatte siebzehn Quartierkarten in seiner Tasche. Bis zur fünften war er gekommen – und seither ist er unser ständiger Messegast.“

Heute werden vor jeder Messe viele tausend Privatquartiere vom Messequartieramt auf ihre Eignung geprüft. Für 30 000 Hausfrauen in Hannover sind die Wochen Ende April und Anfang Mai die große Zeit des goldenen Nebenverdienstes. In zahlreichen Haushalten rückt die Familie in ein einziges Zimmer und überläßt die übrige Wohnung den Messegästen.

Etwa um das Jahr 1954 entdeckt sich Hannover als eine „Messe neuen Stils“: als eine Zusammenfassung von großen Fachmessen am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Superlative kommen in Mode. Die Journalisten suchen nach Worten, um diese imponierende Schau von Phantasie, Können und Fleiß in Schlagzeilen zu fassen. Die Messe ist nun seriös, kein bunter Jahrmarkt mehr; sie ist strenger, disziplinierter. Viele Ausstellungshallen gestatten dem Experten einen lückenlosen Einblick in die Produktion einer ganzen Branche. Die Laien werden seltener. Ihnen erscheinen immer mehr Maschinen und Aggregate rätselvoll und unüberschaubar. Man hält sich an das Äußerliche, vielleicht an den Wald mächtiger Kräne im Freigelände, an die Baumaschinen und an die Konsumartikel wie Porzellan, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Büromaschinen und Kühlschränke.

Heute ist die Hannovermesse einfach „da“. Man weiß, was sie ist, und was sie leisten muß, um das zu bleiben. Auch die Zeit des Renommierens ist überwunden. Die großen Zahlen brauchen nicht mehr hervorgezerrt zu werden, sie begegnen einem auf Schritt und Tritt: Hannover ist die größte Produzentenmesse der Welt! Zehn Tage lang besuchen täglich über hunderttausend Menschen aus allen Erdteilen eine Ausstellungsfläche von 450 000 qm. Dicht an dicht drängen sich auf diesem halben Quadratkilometer 30 000 Tonnen Ausstellungsgut. Wer alles sehen wollte, was 20 000 Menschen jedesmal aufbauen, der müßte mindestens 50 Kilometer gehen...

In den Verkehrsspitzen werden auf den Park- und Ausweichplätzen der Messe 75 000 Autos gezählt, genauso viele wie in Hannover heute zugelassen sind. In diesen zehn Tagen dirigieren 1600 Polizeibeamte den beängstigend angeschwollenen Straßenverkehr dieser Stadt der 600 000 Einwohner.