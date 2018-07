Versuch einer Prognose über die Entwicklung der Leitwirtschaft der freien Welt

Von René Erbe

In den Vereinigten Staaten – und in der westlichen Welt im allgemeinen – scheint gegenwärtig eine gewisse Beunruhigung über die Entwicklung der Konjunktur zu herrschen. Die einflußreiche Wirtschaftszeitschrift „Business Week“ brachte Ende März einen Leitartikel unter dem Titel „What’s wrong with Business?“. Wall Street befindet sich seit Jahresanfang in Baissestimmung. Die Konsumenten verfügen zwar über ein bedeutend höheres Einkommen als je zuvor, scheinen aber vorläufig keine Lust zu haben, in die prophezeite Kaufwut zu verfallen. Die Industrie hat reichliche Kapazitätsreserven und ist deshalb nicht geneigt, auf kurze Sicht einen Investitionsboom etwa vom Ausmaß der Jahre 1955/56 zu entfachen. Schließlich sinken auch die kurzfristigen Zinssätze, was ebenfalls auf eine Verlangsamung der Geschäftstätigkeit hindeutet. All dies hat dazu beigetragen, daß hochgeschraubte Erwartungen enttäuscht wurden und, wie das bei der überempfindlichen Psyche der amerikanischen Geschäftswelt unvermeidlich ist, einem gewissen Katzenjammer gewichen sind.

Betrachtet man jedoch die mittel- und langfristigen Tendenzen, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß kein Anlaß zur Beunruhigung besteht. Der konjunkturelle Aufschwung, der im Frühjahr 1958 begann, dauert nun schon zwei Jahre; In diesem Zeitraum stieg die amerikanische Industrieproduktion (trotz des Stahlstreiks) um volle 27 v. H. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Aufschwung nicht über Jahre hinaus mit unverminderter Geschwindigkeit weitergehen kann, nicht einmal im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten.

Seitwärtsbewegungen...

Früher oder später muß sich das Tempo der Expansion verlangsamen, und diese Verlangsamung des Wachstums kann an sich zu gewissen Störungen führen. Die konjunkturellen „Aufschwünge“ der amerikanischen Volkswirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg wurden samt und sonders durch solche „Atempausen“ unterbrochen.

Bei diesen Atempausen handelt es sich nicht um eigentliche Rezessionen, sondern eher um „Seitwärtsbewegungen“. So erreichte beispielsweise die amerikanische Industrieproduktion – nach einem außerordentlich ausgeprägten Aufschwung – Anfang des Jahres 1951 einen Plafond, an dem sie über ein Jahr verharrte. Ähnliches ereignete sich 1956, als die Industrieproduktion in der ersten Jahreshälfte leicht sank und sich in der zweiten Jahreshälfte nur langsam erholte. Am eigentlichen konjunkturellen Wendepunkt im Juli 1957 war sie nur um 3 v. H. höher als zu Beginn des Jahres 1956.