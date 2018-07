Die Bundesrepublik muß sich an der Hilfe für Entwicklungsländer beteiligen. Das bedeutet in jedem Falle eine Belastung für uns. Klar muß unterschieden werden, ob die gewährten Mittel Darlehen oder Geschenk sein sollen. Wo die Entwicklungsländer die Gelder nicht zurückzahlen können, müssen Steuermittel eingesetzt werden. Dies werden Ausnahmen bleiben müssen. In der Regel wird die Finanzierungshilfe in Form einer meist recht langfristigen Kredithergabe zu erfolgen haben. Der Bund hat sich bisher im wesentlichen auf Bürgschaftsversprechungen beschränkt. Ohne sie ist nicht auszukommen. Aber auch dann verbleibt ein Risiko, das in der Regel private Geschäftsbanken nicht zu übernehmen vermögen, ganz abgesehen davon, daß eine langfristige Finanzierung nicht zu ihren Aufgaben gehört. Die Lieferindustrien für Investitionsgüter können auf die Dauer keine überlangen Zahlungsfristen gewähren. Es spricht daher vieles für eine „Entwicklungsbank“, die sich auf das Geschäft der langfristigen Export- und Auslandsfinanzierung spezialisiert. Eines neuen Institutes bedarf es glücklicherweise nicht. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) steht für diese Aufgabe zur Verfügung. Sie besitzt die notwendigen Erfahrungen auf dem Gebiete des Auslandsgeschäftes. Vor allem aber hat sie sich in der zurückliegenden Zeit mit Erfolg bemüht, den Kapitalmarkt für langfristige Finanzierungen nutzbar zu machen.

Es spricht also vieles dafür, der KfW die Funktionen einer Entwicklungsbank zu übertragen. Die KfW ist hierzu auch bereit, allerdings unter der Voraussetzung, daß zumindest die Hälfte ihres Engagements weiterhin durch das Inlandsgeschäft belegt bleibt. Dies allein gibt nämlich ihrer Finanzstruktur erst die notwendige Festigkeit. Weiterhin besteht Klarheit, daß sich das vorgesehene Auslandsgeschäft auf einen ausreichend großen Kern öffentlicher Mittel aufbauen muß. Deshalb soll ein Entwicklungsfonds des ERP-Sondervermögens gebildet werden. Man denkt dabei vorerst an eine Mrd. DM, die im Verlauf der nächsten Jahre aus Rückflüssen von ERP-Krediten u. a. m. zusammenkommen soll. Die Kunst der KfW wird es sein, weitere Kapitalmarkt-, aber auch Geldmarktmittel für die Entwicklungshilfe nutzbar zu machen.

Das Neugeschäft überschritt im Jahre 1959 mit 2,6 Mrd. DM Finanzierungszusagen (1958: 1.3 Mrd. DM) erstmals seit 1950 wieder die 2-Milliarden-Grenze. Die Summe betraf zu etwa drei Fünfteln (1,6 Mrd. DM) inländische Investitionskredite und zu einem knappen Drittel (0,8 Mrd. DM) Auslands- und Exportfinanzierungen (1958 1,0 Mrd. DM beziehungsweise 0,3 Milliarden DM). Außerdem war das Institut mit 0,3 Mrd. DM an der Finanzierung des Saarnotenumtauschs beteiligt.

Bei einem Anteil von rd. 140 Mill. DM war die Kredithergabe an bestimmte deutsche Exporte gebunden. Anderseits wurden auch rein kommerzielle Kredite an Regierung und Entwicklungsbanken gegeben, die über die Mittel frei verfügen können, so auch für Einkäufe in dritten Ländern, was unserer Zahlungsbilanzsituation gemäß ist. Bei der großen Masse der Kredite wurden beide Gesichtspunkte berücksichtigt; dies hat sich aus den geschäftlichen Notwendigkeiten ergeben. In ähnlicher Weise will man weiteroperieren, und zwar mit dem Ziel, den kommerziellen Charakter der Kredite zu wahren. Ob das in jedem Einzelfalle auch so sein wird, ist eine ganz andere Frage. Es besteht kein Zweifel, daß dieses Geschäft mit besonderen Risiken verbunden ist. Wie sich hier die Dinge gestalten, ist abzuwarten, was allerdings nicht für die Gläubiger der KfW gelten kann, die naturgemäß jede Sicherheit dafür haben müssen, daß am Fälligkeitstag auch gezahlt wird. Diese Gewißheit vermag nur ein Institut zu bieten, das über eine so große Liquidität wie die KfW verfügt. Überhaupt gehört das Überbrücken von Fristen und das Glattbügeln von Unebenheiten zu der Kunst, die ein Institut, das die Funktionen einer Entwicklungsbank ausübt, beherrschen muß.

Die Zinsfrage ist ebenfalls recht schwierig. Entwicklungsländer sind oftmals nicht in der Lage, marktgerechte Zinsen zu zahlen. Die Frage der Zinssubventionen und die der Zurverfügungstellung zinsverbilligter Mittel wird dann akut. Hier kann nur der Bund, also der Steuerzahler, helfen.

