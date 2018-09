Höchst- und Niedrigstkurse von Société Generale

Ich beziehe mich auf den in Ihrer Ausgabe Nr. 14 vom 1. April auf Seite 19 unter der Rubrik „Der Leser fragt...“ als Antwort erschienenen Artikel „Höchst- und Niedrigstkurse von Société Générale“ und möchte dazu folgendes bemerken:

Aus dem in Ihrer Nr. 12 vom 18. März erschienenen Artikel von Dr. Marion Gräfin Dönhoff ging klar hervor, daß es sich um die Société Generale de Belgique, Brüssel, handelte.

In der in Ihrer Ausgabe Nr. 19 erschienenen Antwort auf den Leserbrief geben Sie dagegen Dividenden und Kurse in alten und neuen französischen Francs an, als ob es sich um die Société Generale de France, Paris, handelte. Es ist mir nicht klar, welche Verbindung zwischen der Union Minière und der Société Generale de France, Paris, bestehen könnte.

Zu Ihrer Information nachstehend einige Angaben über die Société Generale de Belgique, Brüssel:

Höchster Kurs im Jahre 1959 18.425 bfrs

„im 1. Quartal 1960 16.200 bfrs