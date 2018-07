Inhalt Seite 1 — Ehrenrettung für Enthauptete Seite 2 Auf einer Seite lesen

Historische Ehrenrettungen an Damen gewinnen mit der Schönheit und dem Unglück der Betroffenen an Reiz und an Beliebtheit. So wird das Schicksal der Anna Boleyn voll unheilschwangerer Dramatik noch einmal aufgerollt in

Evelyn Anthony: „Traum ohne Grenzen“; F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Berlin-Grunewald; 335 S., 14,80 DM.

In diesem Buch lassen sich (wie in einem Lehrstück) die Wirkungen der modernen Psychologie auf die Autoren von historischen Romanen ablesen. Denn in der Darstellung der Liebe zwischen Heinrich VIII. und Anna Boleyn stimmt alles genau – bis auf die Darstellung jener Zeit selbst zwischen Hexenglauben und Gründung der High Church.

Das englische Landedelfräulein, das eine alternde Königin verdrängen will, agiert und sieht aus wie das moderne Starlet eines mittleren Unterhaltungsromans, das kraft seiner bestrickenden Körpermaße an der Seite eines Königs der Industrie oder des Films zu herrschen versucht. Heinrich VIII. rülpst und schreit wie ein Chargenkönig, und die Welt des englischen 16. Jahrhunderts wirkt wie eine farbenprächtige Breitwand-Filmkulisse.

Maria Stuart, Heldin ungezählter sentimentaler und dramatischer Darstellungen, bietet ihren Autoren bis heute noch das Geheimnis der Kassettenbriefe: Briefe, die sie an Bothwell richtete und aus denen hervorgeht, daß sie zumindest Mitwisserin des Mordanschlags auf ihren Mann Darnley war. In

Elizabeth Byrd: „Unsterbliche Königin“; Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 637 S., 19,80 DM

ist diese Tatsache nun mit viel Geschick und einiger Wahrscheinlichkeit so mit anderen Ereignissen verstrickt, daß Verrat den Verrat übertrumpft und Maria (wie Bothwell) an Darnleys Ermordung keine Schuld trägt.