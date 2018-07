R. N., London, im April

Hätte sich der britische Schatzkanzler in der Budgetvorlage vom 4. April damit begnügt, lediglich seine fiskalischen Vorschläge vorzutragen, dann wären Londons Aktienkurse jetzt höchstwahrscheinlich wieder in flottem Anstieg. Die Anhebung der Gewinnsteuer von 10 auf 12 1/2 v. H., durch die sich die Unternehmensbesteuerung insgesamt von 48 3/4 auf 51 1/4 erhöht, ist zwar beileibe keine Bagatelle. Auf der Basis der jüngsten Bilanzabschlüsse kostet sie beispielsweise den Imperial Chemical Industries über ein volles Jahr hinweg runde 1,8 Mill. £ (oder gut 21 Mill. DM), der Woolworth-Gruppe annähernd 700 000 £ und Guest Keen etwa 570 000. Nahezu durchweg sind die Dividenden jedoch derart reichlich abgedeckt, daß sie nur in Grenzfällen unter Druck geraten dürften. Im großen und ganzen fiel das Budget damit weitaus weniger restriktiv aus, als von vielen Investoren befürchtet worden war.

Wenn die Börse seither dennoch deutlich zur Baisse neigt, dann also allein deshalb, weil Mr. Heathcoat Amory in seiner Haushaltsrede zugleich davon sprach, daß es sich bereits in Kürze als notwendig erweisen könnte, auch die Kreditschraube weiter anzuziehen. Er nannte hierzu weder einen Termin, noch deutete er Art und Maß der etwa in Aussicht genommenen monetären Eingriffe an; und da der Unternehmungslust an den Wertpapiermärkten nichts abträglicher ist als diesbezügliche Ungewißheit, überwogen im Geschäft der letzten vierzehn Tage also recht fühlbar die Abgaben.

Es ist möglich, daß schon zum Monatsende sich die Währungsbehörden zur Einschränkung des Kundenkredites, zur Anwendung des als neue Form der zentralen Kreditkontrolle geschaffenen Systems der „Sonderdepositen“ oder gar zu einer nochmaligen Diskonterhöhung entschließen werden, was alles die Wachstumsrate der Unternehmenserträge schmälern und zudem eine neue Emissionswelle auslösen könnte. Zur Vorsicht mahnt diese Konsequenz einer etwaigen Verknappung und Verteuerung des Bankenkredits um so mehr, als der Schatzkanzler offenbar darauf bedacht ist, mit dem baldigen Angebot des Aktienkapitals von Richard Thomas & Baldwins die seit längerem pausierende stahlindustrielle Reprivatisierung wieder in Gang zu bringen.

Montanwerte haben daher auch besonders heftig reagiert: sie liegen jetzt bis zu 25 v. H. inter ihrem Januar-Hoch. Zusätzliche Baisse-Einflüsse gingen von der aus steuerlichen Gründen notwendig gewordenen Auflösung des 3,5-Mill.-£-Nachlasses von Miss Dorothy Paget wie auch Ton Gerüchten aus, nach denen ein großer Makler infolge des steilen Abschwunges der südafrikanischen Gold-Titel in Solvenzschwierigkeiten geraten sei.

Die großen Clearingbanken gehen inzwischen ganz unverkennbar darauf aus, ihre Liquiditätsposition zu verbessern, damit sie von der eventuellen Aufforderung, einen Teil ihrer Gesamteinlagen auf unbestimmte Zeit hinaus bei der Notenbank (gegen Verzinsung zum Schatzwechselsatz) zu hinterlegen, nicht zu übereilten Anleiheverkäufen oder Rückrufen gezwungen werden. Wie manche Beobachter meinen, mag deshalb schon ihr nächster Monatsausweis – fällig am 20. April – von einer deutlichen Verlangsamung der Kreditexpansion zeugen.

Solange Mr. Heathcoat Amory die monetäre Situation nicht wieder in freundlicherem Lichte sieht und entsprechend kommentiert, wird die Börse vermutlich aber flau bleiben. Dies um so mehr, als der amerikanische Schatzwechselsatz jetzt derart kräftig haussiert hat, daß deutsche und schweizerische Operateure zum Umtausch ihrer Sterlingguthaben in Dollar neigen könnten und die Währungsbehörden deshalb jedenfalls aus externen Gründen veranlaßt sein könnten, eine erneute Heraufsetzung des Diskonts – die letzte, von 4 auf 5 v. H., datierte vom 21. Januar – ernsthaft zu erwägen.