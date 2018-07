Die Hauptversammlung der August Thyssen-Hütte AG Duisburg-Hamborn, war nicht nur ein bemerkenswert eindeutiges Kompliment für die von Verwaltung und Belegschaft geleistete-Arbeit, sondern auch für die erfreulich weitgehende Publizität dieses großen Montanunternehmens. Die Berichterstattung hat offensichtlich nur so wenige Fragen offengelassen, daß zusätzliche Auskünfte von den Aktionären der Gesellschaft kaum verlangt wurden. Dabei verlief das Gespräch zwischen der Verwaltung und den Aktionären in ungewöhnlich harmonischen Formen, die ihre Krönung darin fanden, daß sämtliche Beschlüsse einstimmig im vorgeschlagenen Sinne gefaßt wurden, was zumindest im Montanbereich eine höchst denkwürdige Seltenheit geworden ist. Die Ausschüttung der l0prozentigen Dividende auf das Aktienkapital von – noch – 310 Mill. DM verhielt in der HV das Prädikat „erfreulicher Dividendenvorschlag“ und fand dementsprechend bei den anwesenden Aktionären uneingeschränkte Zustimmung. Auch die von der Verwaltung beantragte Schaffung neuen genehmigten Kapitals wurde, bei ganz geringfügiger Stimmenthaltung gebilligt.

Das genehmigte Kapital ist im wesentlichen für die Übernahme der Phoenix-Rheinrohr-Mehrheit bestimmt. Nach dem inzwischen auf Grund eines Wirtschaftsprüfer-Gutachtens ermittelten Umtauschverhältnis 1 : 1 werden dafür, wie Vorstandsvorsitzer Sohl bekanntgab, 144 Mill. DM beansprucht. Auch der Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Robert Pferdmenges betonte, daß über die Verwendung des restlichen Betrages noch keinerlei konkrete Vorstellungen bestehen. Gegebenenfalls werde aber, wie zu hören war, ein Teilbetrag „von vielleicht einigen Millionen“ im Zusammenhang mit der Einführung der ATH-Aktien an weiteren ausländischen Börsen verwertet werden. Bis jetzt befinden sich etwa 4 v. H. des Thyssen-Kapitals in Händen französischer Anleger. Die Einführung an weiteren ausländischen Börsen ist in Vorbereitung.

Zu der inzwischen durchgeführten Barkapitalerhöhung um 111 Mill. DM, die im Verhältnis 3 : 1 zu 180 v. H. angeboten worden war, ererklärte Vorstandsvorsitzer Dr. Hans-Günther Sohl vor Eintritt in die Tagesordnung, daß die Aktionäre sehr weitgehend von dem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben. Von den mit der Barkapitalerhöhung dem Unternehmen zugeflossenen rd. 200 Mill. DM sind 35 Mill. DM bestimmt für die Beteiligung an den Kapitalerhöhungen der Tochtergesellschaften Niederrhein und DEW; die restlichen 145 Mill. DM dienen ausschließlich, wie nochmals versichert wurde, der Stärkung der Eigenmittel der August Thyssen-Hütte. Insgesamt ist das Grundkapital der Gesellschaft inzwischen auf 444 Mill. DM erweitert werden. Wie bereits berichtet, sind von der Thyssen AG für Beteiligungen 25 v. H. des Grundkapitals der Handelsunion im Tausch gegen junge ATH-Aktien erworben worden. Mit dem Zukauf weiterer Handelsunion-Aktien im Nominalwert von 500 000.– DM ist die Thyssenhütte jetzt mit etwas über 26 v. H. am Grundkapital der Handelsunion beteiligt. Diese Beteiligung, so wurde in der Hauptversammlung erklärt, sei von großer Bedeutung. Denn die ATH-Gruppe, deren produktionsmäßiges Schwergewicht im Walzstahlsektor liegt und die deshalb auf einen besonders engen Kontakt mit dem Stahlmarkt angewiesen sei, hatte bisher im Gegensatz zu den meisten Montankonzernen keinen Einfluß auf eine Handelsorganisation. Von der Verbindung zur Handelsunion erwarte die ATH eine Rationalisierung der Absatzwege und einen weiteren Ausbau der Lieferbeziehungen.

Was die Verwaltung ihren Aktionären über die gegenwärtige Position des Unternehmens berichten konnte, war außerordentlich günstig. „Die derzeitige Geschäftslage und die Aussichten für die kommenden Monate“, so sagte Dr. Sohl, „lassen ein Ergebnis erwarten, das die Ertragskraft unseres Unternehmens bestätigen und uns mindestens die Ausschüttung einer gleichhohen Dividende wie 1958/59 gestatten wird.“ Der Wermutstropfen im Becher der August Thyssen-Hütte kommt dagegen aus einer ganz anderen Flasche: Seit jetzt mehr als l 1/2Jahren wartet das Unternehmen nun auf die Genehmigung der Hohen Behörde für die Übernahme der Mehrheit der Phoenix-Rheinrohr AG. Zu den sich im Laufe der Zeit immer höher antürmenden Schwierigkeiten, die keineswegs mit wirtschaftlichen Maßstäben zu messen sind, nahm Dr. Sohl in seiner Hauptversammlungsrede ausführlich Stellung und fand damit viel Verständnis bei den Aktionären. „Bei unvoreingenommener Betrachtung“, so faßte Dr. Sohl seine eingehende Darstellung des bisherigen Verhandlungsganges zusammen, „verbleibt nicht ein einziges sachliches Argument, das gegen die Genehmigungsfähigkeit des Antrages nach den Regeln des Montanvertrages sprechen könnte.“ In den letzten Besprechungen habe die Hohe Behörde selbst sogar offen zugegeben, daß auf Grund der gegenwärtigen Größenverhältnisse keine Einwände gegen den beantragten Zusammenschluß erhoben werden könnten, aber die Hohe Behörde mache sich Sorgen im Hinblick auf eine mögliche künftige Entwicklung der Unternehmensgruppe. Die Thyssen-Hütte habe sich indessen zu weitgehenden Garantien bereit erklärt, die allerdings dort eine unabdingbare Grenze hätten, wo dem Unternehmen Bedingungen auferlegt würden, die „uns gegenüber unseren Konkurrenten in der Montanunion diskriminieren“. Die Grenze wäre z. B. überschritten – so führte Dr. Sohl weiter aus –, wenn man uns eine Genehmigungspflicht für Investitionen auferlegen würde, für die der Montanvertrag keine Handhabe bietet und die jede unternehmerische Freiheit zunichte machen müßte.

Nmn