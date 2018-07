Inhalt Seite 1 — Gralsburg meiner Träume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Maré Stahl

Im Sanatorium muß man viel Licht und Luft haben – das ist die Vorbedingung für jegliche Therapie. Wir sind mit Licht und Luft aufs reichlichste ausgestattet, denn wir bestehen nur aus lauter Glasfassade, die von einem Minimum an Mauerwerk gestützt wird. Die Lage des Hauses ist genau nach dem Einfallswinkel des Lichtes berechnet, und es scheint uns direkt bis in den Magen, es durchdringt uns förmlich, so daß wir sicher bald phosphoreszieren können.

Leidergibt es Momente, in denen der Patient durch den Zwang der Konvention genötigt ist, von seinem Schlafanzug in sein Hemd überzuwechseln und nun, das unschuldige Kleidungsstück in der Hand, ratlos im Zimmer umherirrt, um schließlich wie ein scheues Reh in den letzten Rest von Mauerwerk zu flüchten, der ihm verblieben ist. Dort nimmt er diese kultische Handlung in rasender Eile vor, dezent in den Winkel zwischen Waschtoilette und Tür gequetscht. Und während er sich bemüht, möglichst unbeobachtet in sein angestammtes Hemd zu schlüpfen, fühlt er die Augen seiner Mitpatienten aus den kühn und seltsam vorspringenden Mitteltrakten mit kühler Spannung auf sich gerichtet. Wohl dem, dem es gegeben ist, souverän und mit stolzem Bekennermut diese Zeremonie in aller Öffentlichkeit vorzunehmen.

Es ist das Sanatorium meiner Träume. Ich habe mich mit der ganzen Inbrunst meiner lädierten Organe hiehergesehnt. Hier will ich zu dem Höhenflug starten, den – laut Prospekt – jeder der hier Erholung Suchenden nach erfolgter Kur ohne weiteres antreten kann, seelisch und geistig gesunden – auch laut Prospekt –, um dann zu gigantischer Leistung in der Niederung der Menschen aufs neue anzutreten. Die Entrückung in lauter Luft und Licht soll das alles bewirken.

Tatsächlich – wir wohnen so leicht und luftig wie in einer Gralsburg. Die Wände klingen, sobald man ihnen versehentlich zu nahe kommt. Die Schritte hallen bedeutungsvoll auf weiten Fluren, alle Leitungen sind rauschende Wasserfälle, die Türen schließen sich mit einer Art von melodischem Donner, und jeder Fuß, der durch das kunstvoll in Schneckenwindungen aus Glas angelegte Treppenlabyrinth irrt, weckt einen klingenden Zauberhall, der stundenlang durch Gänge und Säle zittert.

Ach, es ist ein äußerst musikalisches. Gebäude, furios und dissonanzenreich, eine wahre Erquickung für jeden Liebhaber der Musik. Jeder Nerv wird in Schwingungen versetzt und, in Verbindung mit dem alles überflutenden Nachtwind, wird auch der Abgestumpfteste davon überwältigt.

Trotzdem wäre das alles unwirksam, wenn nicht die überaus peinliche Hygiene dazukäme. Es wird vom frühen Morgen bis zum späten Abend alles geputzt, gewachst und Staub gesaugt. Riesige elektrische Bohnermaschinen, eine Mischung von Tellermine und Rasenmäher, sausen roboterhaft mit Fernsteuerung unter Düsengeheul durch die Zimmer, Hallen und Gänge.