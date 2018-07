Die Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt-Hoechst, wird das Grundkapital um 56 auf 618 Mill. DM erhöhen. Daneben soll die Hauptversammlung ein genehmigtes Kapital bis zu 81 Mill. DM schaffen, so daß, wenn es ausgenutzt ist, das Stammkapital 700 Mill. DM betragen wird. Die demnächst auszugebenden jungen Aktien werden zum Kurs von 250 v. H. angeboten, so daß in diesem Jahre dem Unternehmen mindestens 140 Mill. DM an eigenen Mitteln zufließen werden. Rechnet man hinzu, daß es dem Unternehmen gelungen ist, sich einen sehr langfristigen Bankkredit in Höhe von 100 Mill. DM zu sichern, und daß die Liquidität, welche die Bilanz ausweist (die flüssigen Mittel betragen fast 300 Mill. DM), ausgezeichnet ist, dann wird erkennbar, daß Hoechst bei der Aufstellung ihrer Investitionspläne für die nächste Zeit freie Hand hat.

Die Umsatzentwicklung verläuft heute stürmischer, als man es vorausgesehen hat. Noch im Januar äußerte sich Prof. Winnacker, daß Hoechst glaube, mit den vorhandenen flüssigen Mitteln das Investitionsprogramm 1960, das sicherlich schon damals nicht kleiner war als das von 1959, auszukommen. Die Nachfrage aber ist inzwischen so gestiegen, daß weit großzügiger geplant werden muß. Man rechnet jetzt in Hoechst für 1960 mit Investitionsausgaben von etwa 330 Mill. (im Vorjahre waren es 286 Mill. DM). Das alles bedeutet eine gewaltige Expansion.

Von der Minderung der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten hält man in Hoechst verständlicherweise nichts. Prof. Winnacker wies darauf hin, daß die sich in einer expansiven Entwicklung befindliche deutsche Chemie solche Abschreibungsmöglichkeiten behalten muß, weil sie sonst aus dem Weltgeschehen herausgedrängt wird. Natürlich gibt es Fertigungen, wie z. B. die für Pyramidon, die über 50 Jahre laufen. Das ist aber nicht die Regel. Im Werk Bobingen andererseits, das 1954 zu Hoechst kam, wird heute kein Produkt mehr aus dem damaligen Fabrikationsprogramm hergestellt. Alles hat sich geändert. Mit einer solchen Kurzlebigkeit aber muß bei jeder Investition in der Chemie gerechnet werden. Nimmt der Markt die Produkte nicht mehr ab, weil etwas Besseres von der Konkurrenz angeboten wird, dann haben die Anlagen nur noch Schrottwert.

Es ist verständlich, daß die Unternehmensführung eines so großen chemischen Unternehmens wie Hoechst danach trachtet, sich möglichst unabhängig von der künftigen Gestaltung des Kapitalmarktes, nicht zuletzt aber auch von der Kreditpolitik, zu machen. Das ist heute der Industrie bei der überaus guten Liquidität der deutschen Wirtschaft ohne weiteres möglich. Investitionsprogramme werden erst in Angriff genommen, wenn sie voll finanziert sind. Ein kurz- oder mittelfristiger Kredit wird hierfür nicht mehr in Anspruch genommen, sondern es werden im Gegenteil zuerst die eigenen Mittel verstärkt und dann wird gebaut. Ein Unternehmen, das so handelt, ist unabhängig geworden. Natürlich kostet dies Geld, denn nichts ist teurer als Liquidität: wen gstens sollte es so sein Aber auch hier hat der Staat Ausweichmöglichkeiten geschaffen. So besitzt Hoechst heute einen Wertpapierbestand von 128 Mill. DM, der nach den Angaben von Prof. Winnacker nahezu ausschließlich aus steuerfreien Papieren besteht. Sie bringen bekanntlich eine ausgezeichnete Verzinsung und sind überdies praktisch gegen Kursrückschläge gesichert.

Von den Bauvorhaben werden alle Fertigungszweige erfaßt werden. Im Vordergrund stehen nach wie vor Kunststoffe, Folien und Kunstfasern. Die Fabrikation von Vorprodukten muß ebenfalls erweitert werden. Einen Engpaß bieten zur Zeit Kohlenwertstoffe, wie Naphthalin usw. Sie sind Kuppelprodukte der Kokereien, die Kokserzeugung aber expandiert nicht mehr im gleichen Maße wie die Chemie. Man denkt daher an zusätzliche Fabrikationsmöglichkeiten, wobei als Ausgangsstoff wahrscheinlich Erdöl in Frage kommt. Bei der Investitionspolitik wird weiterhin der Gesichtspunkt der Dezentralisierung beachtet. Aus arbeitspolitischen Gründen erweist sich dies als notwendig.

Die Expansion findet, so meinte Winnacker, ihren Ursprung in den Labors und Forschungsstätten. Dies zeigt auch die Tatsache, daß im abgelaufenen Jahr 20 v. H. des Hoechst-Umsatzes auf Produkte fielen, die ein Ergebnis der Hoechster Forschung der letzten fünf Jahre sind. Die Forschung spielt deshalb nach wie vor ehe große Rolle. 100 Mill. DM wurden 1959 für sie aufgewandt, das sind 4 1/2 v. H. des Umsatzes. Südlich des Mains, auf freiem Gelände, baut Hoechst jetzt ein Forschungszentrum auf, dessen Hauptlaboratorium Ende des Jahres bezogen werden soll.

Alles in allem eine ausgezeichnete Entwicklung. Nichts spricht dafür, daß sich an ihr etwas ändern wird. Die Aktionäre können zufrieden sein, vor allem auch mit dem Ergebnis für 1959. Nach der Gesamtrechnung des Konzerns haben sich die Erträge von 700 auf 850 Mill. DM, also um gut 20 v. H. erhöht. Die ertrags- und vermögensbezogenen Steuern haben sich mehr als verdoppelt. Sie machen heute 129 Mill. DM aus. An Abschreibungen wurden 185 (159) Mill. DM verdient. Auf das Aktienkapital werden 16 v. H. Dividende gezahlt. W. R.