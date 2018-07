Vor zehn Jahren etwa machten Autokarosserienaus Kunststoff auf Ausstellungen von sich redea – aber noch immer sind nur wenige Autos dieser Bauart im Straßenverkehr zu sehen. Für die Serienproduktion großer Autofabriken ist nach wie vor Stahlblech das tonangebende Rohmaterial für Karosserien. Ist tatsächlich den Kunststoffen im Fahrzeugbau bislang kein Erfolg beschieden?

In ihren Eigenschaften sind die in Frage kommenden Kunststoffe keineswegs unterlegen. So haben die glasfaserverstärkten Polyesterharze inzwischen eine enorme Festigkeit erreicht. Das ist nicht so sehr dem Kunststoff, sondern den eingebetteten Glasfasern zu danken. Je dünner jene Faser ist, aus der die Matten oder Gewebe bestehen, desto größer ist später die Festigkeit des Glasfaser-Polyester. Es gibt heute Glasfasern, die nur noch 5 bis 7 Tausendstel Millimeter stark sind, und die Industrie bemüht sich, die Faser weiter zu verfeinern: auf etwa 3 Tausendstel Millimeter.

Die Stabilität dieses modernen Werkstoffes ist inzwischen auch vielfach praktisch erprobt: Zwischenwände, Türfüllungen und Bootskörper aus solchem Material sind heute weder eine Neuigkeit noch ein Experiment. Einige Autofabriken haben daraus auch schon kleinere Serien von Sportwagenkarosserien hergestellt. Man weiß auch, daß Körper aus verstärktem Polyester Stöße besser auffangen als Blechgehäuse. Und beschädigte Kunststoffgehäuse lassen sich besser und schneller reparieren als Autokarosserien aus Blech.

Dafür ein Beispiel: In einer norddeutschen Waggonbau-Fabrik wurden vor kurzem Elektrowagen für den Werkverkehr versuchsweise mit Gehäusen aus glasfaserverstärktem Polyester versehen. Sie sollten anläßlich eines Jubiläums vorgeführt werden. Wenige Tage zuvor passierte jedoch ein Mißgeschick; einige Wagen fuhren gegen einen Pfeiler und wurden beschädigt. Doch bei der Premiere sah niemand den Karosserien an, daß sie mit einem Hammerstiel kurz zuvor ausgebeult und dann mit Kunststoff-Flicken völlig instand gesetzt worden waren. Sobald die von Hand aufgeklebten Kunststoff-Flicken trocken waren, brauchte die Schadenstelle nur noch abgeschliffen zu werden. Der verantwortliche Ingenieur kommentiert: „Eine bessere und schnellere Reparatur als bei glasfaserverstärktem Polyester kann ich mir kaum vorstellen!“

Diese Elektrowagen sind noch kein Jahr alt, doch die verantwortlichen Fachleute sagen, sie würden heute diese Kunststoff-Karosserie noch vollkommener herstellen können. Heute braucht zum Beispiel kein Lack mehr außen aufgetragen zu werden, weil schon dem flüssigen Kunstharz die Farbe beigemischt wird. Oberflächenschäden lassen sich also noch leichter beseitigen. Während eine Schramme in der Blechkarosserie nur mit Hilfe von Spachtel und neuer Lackierung wegzubringen ist, kann man bei einer Karosserie aus Kunststoff den gleichen Schaden durch Abschleifen und Polieren beseitigen. Die Stelle wird so lange abgerieben, bis die Schramme glattgeschliffen ist. Ein Lackieren erübrigt sich, weil ja der Kunststoff durch und durch eingefärbt ist.

Eine Karosserie aus Kunststoff rostet auch nicht und widersteht Laugen und Säuren. Sie kann sogar unbrennbar gemacht werden. In jener Waggonbaufirma, von der wir bereits hier berichteten, wurde glasfaserverstärkter Polyester unter die Flamme eines Schneidbrenners gehalten. Der imprägnierte Kunststoff brannte nur so lange wie der Schneidbrenner direkt draufgehalten wurde. Entfernte man ihn, verlöschte auch sofort der Brand.

Bei so großen Vorzügen erscheint es verwunderlich, daß eine nennenswerte Serienproduktion von Kunststoff-Fahrzeugkarosserien noch nicht in Gang gekommen ist. Der verhältnismäßig hohe Preis des Kunststoffes allein ist es nicht; das entscheidende Hindernis besteht vielmehr in der ungleich längeren Produktionszeit. Das Gelieren eines Kunststoffgehäuses bis zum festen Körper dauert etwa zwischen 6 und 90 Minuten, je nach Verarbeitungsweise; das ist viel zu lange, verglichen mit der sekundenschnellen Verformung von Karosserieblech.