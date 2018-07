Inhalt Seite 1 — Liebe Helferin in Seelennöten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

Ein älterer Kollege, der als junger Volontär Mitarbeiter des „Allgemeinen Wegweisers“ gewesen war, erzählte mir einmal folgende Geschichte:

Eines Tages sei ein Eingesandt gekommen, das eine ältere, alleinstehende Frau geschrieben hatte. Sie existierte von einer bescheidenen Rente, geriet in immer größere Not und beschloß schließlich, ihrem Leben ein Ende zu machen. Die Einsame nahm also einen Strick, befestigte ihn an dem Haken, an dem in besseren Tagen die Zimmerlampe gehangen hatte, stieg auf den Tisch, um das schreckliche Werk zu vollenden – da gab es draußen im Briefkasten ein bekanntes Geräusch: Der „Allgemeine Wegweiser“, dessen Abonnentin die Lebensmüde stets geblieben war, war gekommen. Unsere Einsame beschloß, vor ihrem Tode noch einmal ihre Lieblingszeitung zu lesen. Sie stieg also vom Tisch, machte sich an die Lektüre – und was fand sie? Unter den Leserbriefen das Schreiben einer Dame, die ähnlich lebensmüde war wie sie. Und was fand sie noch? Die Antwort des Leserbriefkasten-Onkels, die ihr solchen Trost gab, daß sie schleunigst den Strick wieder abknüpfte, einen Brief an die Redaktion schrieb und um ein Bild des Briefkastenonkels mit Widmung bat: Sie wolle es aufhängen, damit sie fürderhin nicht mehr auf dumme Gedanken käme.

Mein Kollege, der den Trost verfaßt hatte, ging – wohl wissend, daß die Leserin das Bild eines 19jährigen Zeitungsvolontärs als desillusionierend empfinden würde – ins Archiv, suchte eine schöne Photographie des bärtigen indischen Philosophen Rabindranath Tagore aus, schrieb seinen Namen darunter und schickte es der Leserin ...

Ist dies nun eine böse, eine zynische oder nur eine makaber-lustige Geschichte? Darüber einen Augenblick nachzudenken, ist lohnend, vor allem, wenn man soeben die Lektüre des Buches

Walther von Hollander: „Was wollen Sie wissen? Vom täglichen Glück“ – Die 101 schönsten Nachworte aus der NDR-Sendung; Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 256 S., 9,80 DM

beendet hat. Nun, Holländer ist keine 19 mehr; er kann getrost sein eigenes Bild verschicken, wenn er von einer lebensmüden Leserin darum gebeten wird: ein eleganter, aber nicht stutzerhafter älterer Herr, so prangt er wohlwollend-lächelnd auf dem Umschlag. Und man ist gewiß: Er wird auf alles eine Antwort wissen.