Die Aktionäre der Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Main, haben an ihrem Besitz viel Freude. Sie erhalten jetzt nicht nur zu jeder alten Aktie von nom. 1000 DM weitere nom. 1500 DM Aktien gratis, sondern darüber hinaus für das Geschäftsjahr 1958/59 auf das gesamte neue Aktienkapital 15 v. H. Dividende (rechnet man die Dividende auf das alte Aktienkapital, dann sind dies 37,5 v. H. gegenüber 24 v. H. im Vorjahr). Die ausgewiesenen eigenen Mittel verzinsen sich mit fast 12 v. H., was sicherlich ausgezeichnet ist. Das gleiche Bild ergibt die Gewinn- und Verlustrechnung. Die normalen Betriebsergebnisse und die Erträge aus Beteiligungen haben sich von 108 Mill. DM auf 126 Mill. DM, d. h. um gut 14 v. H. erhöht. Naturgemäß füfirt dies zu höheren Steuerzahlungen. Sie sind mit 28 Mill. DM allein für ertragsbezogene Steuern um ein gutes Teil höher als der Reingewinn mit 21 Mill. DM. Dabei liegt die Vermutung nahe, daß die außerordentlichen Erträge aus Auflösung von Rückstellungen in einem Betrage von 36,4 Mill. DM (sie machten erst die Ausgabe von 1,5 Mill. Gratisaktien möglich) mit guten Teilen bereits bei früherer Gelegenheit versteuert wurden. Es hätten sonst noch wesentlich mehr Steuern bezahlt werden müssen. Die Rücklagen wurden weiterhin aus den ordentlichen Erträgen angereichert, und zwar um 4 Mill. DM, 1 Mill. DM mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus dürften offensichtlich auch in diesem Jahr die stillen Rücklagen gestärkt worden sein. Die Abschreibungen betragen zwar nur noch 9,7 Mill. gegenüber 11,3 Mill. DM; dafür aber wurden die Rückstellungen, die bei der Metallgesellschaft mit gewissen Teilen einen Eigenkapitalcharakter tragen, nach ihrer Reduzierung um 36,4 Mill. wieder um 25 Mill. DM angereichert.

Die Bilanz der Metallgesellschaft ist für den Außenstehenden nicht ganz einfach zu lesen. Das ist bei der Eigenart des Unternehmens auch nicht möglich. Die Metallgesellschaft ist nun einmal gleichzeitig Industriekonzern, Industrieunternehmen, Bank, Großhandelsunternehmen und mit der Lurgi auch ein sehr großes Ingenieurbüro. In den Bilanzzahlen sind also die Werte von Wirtschaftsunternehmen recht unterschiedlichen Charakters zusammengefaßt, wobei die Zahlen überdies nach dem Schema einer Bankbilanz geordnet werden müssen.

Liest man die Bilanz – ihre Summe beträgt nunmehr 648 Mill. DM gegenüber 552 Mill. DM im Vorjahr –, dann fällt als erstes die hohe Liquidität auf. Die Bankguthaben, denen praktisch keine Bankschulden gegenüberstehen, betragen über 100 Mill. DM (gegenüber 83 Mill. DM am 30. September 1958), die baren Mittel und Wechsel zusammen 150 Mill. (gegenüber über 125 Mill. DM). Das dürfte wesentlich mehr sein, als dem Charakter der Metallgesellschaft als Konzernspitze und als Bank entspricht. Auf die weitere Geschäftspolitik kann das nicht ohne Einfluß sein. Für den Abbau der Liquidität gibt es theoretisch nur zwei Möglichkeiten, entweder sie wird ausgeschüttet, oder, was näher liegt, sie dient als Ausgangspunkt für eine weitere Expansion. Die übrigen Aktivaposten zeigen keine wesentlichen Änderungen. Die Position Schuldner hat sich von 130 auf 155 Mill. DM erhöht, die Warenvorräte von 100 auf 135 Mill. DM. Das entspricht der Ausweitung des allgemeinen Geschäftes in dem zurückliegenden guten Konjunkturjahr.

Auf der Passivaseite haben sich die Einlagen, unter denen sich, wie bereits gesagt, keine nennenswerten Bankeinlagen befinden, gut entwickelt. Sie sind von 52 auf 68 Mill. DM angestiegen. Bei der Bankkundschaft dürfte es sich im wesentlichen um Konzernunternehmen und der Metallgesellschaft als Geschäftsfreunde nahestehende Firmen handeln.

Die interessanten Vorgänge zeigen sich diesmal bei dem Grundkapital und den Rückstellungen. Sie betrugen 1957/58 zusammen 138 Mill. DM, diesmal aber 178,5 Mill. DM. Das sind 40,5 Millionen DM mehr. Sie gehen, wie bereits oben erwähnt, auf eine Zuweisung zu den Rücklagen aus den – Jahresertragen in Höhe von über 4 Mill. DM und auf die Auflösung von Rückstellungen mit 36,4 Mill. DM zurück. Das Eigenkapital setzt sich künftighin aus 140 Mill. DM Stammkapital und 38,5 Mill. DM Rücklagen zusammen.

Die Rückstellungen betragen jetzt insgesamt 189 Mill. DM. Das erscheint auf den ersten Blick außerordentlich viel. Ihren Grund findet die Höhe in den Garantieverpflichtungen aus dem Anlagengeschäft der Lurgi. Sie haben zur Folge, daß die Erträge dieser Organgesellschaft mit wesentlichen Teilen vorweg über die Rückstellungen und erst später über die Gewinn- und Verlustrechnung verbucht werden. Da das Lurgigeschäft 1958/59 als Folge der Investitionsgüterkonjunktur recht günstig war, hat das zunächst einmal zu einer Wiederanreicherung der Rückstellungen geführt, die, wenn es aus der Garantie nicht gegen alle Erwartungen zu außerordentlichen Zahlungsverpflichtungen kommen sollte, in den kommenden Jahren die Ertragsrechnung günstig beeinflussen muß, W. R.

Der Hauptversammlung der Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart am 11. Mai wird vorgeschlagen, für 1959 als Aktionärdividende 8,40 (1958: 7,00) DM auf die vollgezahlten Aktien über 70 DM und 25,20 (21,00) DM auf die ebenfalls voll gezahlten Aktien über 210 DM zu verteilen. Damit wird eine auf 12 (10) v. H. erhöhte Dividende auf das Grundkapital von 12,25 Mill. DM verteilt. Der Versicherungsbestand überschritt, wie die Verwaltung weiter mitteilt, nach einem Reinzuwachs von mehr als 1 Mrd. DM (1958 rd. 850 Mill. DM) im abgelaufenen Jahr 8 Mrd. DM. Die Versicherungsleistungen beliefen sich auf rd. 122,0 (99,2) Mill. DM und die Gewinnzuweisung an die Versicherten auf 105,0 (91,3) Mill. DM.