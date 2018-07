Von Werner Eisenhut

Rührige Verlage brachten in den Taschenbuchreihen natürlich auch Übersetzungen aus dem Lateinischen. Diese Verdeutschungen sind von recht unterschiedlichem Wert. Zuweilen stand offenbar das Bestreben, in rascher Folge möglichst vieles herauszubringen, der Qualität im Wege. Das gilt jedoch nicht für den Band der Fischer-Bücherei

Vergil: „Hirtengedichte“; Übertragung durch Theodor Haecker; Theodor Haecker: „Vergil, Vater des Abendlandes“; Fischer Bücherei Band 213; 156 S., 2,20 DM.

Aus zwei Gründen ist das Buch schätzenswert: Es bringt eines der beiden weniger bekannten Werke Vergib, und zwar in einer berühmt gewordenen Übersetzung, und läßt durch den Wiederabdruck von Haeckers Essay über Vergil aufs neue deutlich werden, wie tief dessen Wesen ebenso in der humanistischen wie in der christlichen Tradition wurzelte. „Und selbst im christlichen Zeitalter kann keiner unter den Dichtern mit Vergil an solchem Adel sich messen... Wer aber einmal, allmählich oder plötzlich, Vergil zu lieben begonnen hat, der hat niemals wieder aufgehört, ihn zu lieben.“

Erst in zweiter Linie ist es wichtig, daß der „Fachmann“ da und dort eine Korrektur anbringen oder eine Formulierung anders haben möchte und daß manche Gedanken allzusehr auf eine bestimmte Zeit bezogen sind (der Essay des 1945 in München verstorbenen Kulturkritikers, Kierkegaard- und Newman-Übersetzers Haecker erschien 1931). Diese hundert Seiten sind eine Fundgrube tiefer Gedanken: Man lese zum Beispiel das Kapitel „Sunt lacrimae rerum mit den Sätzen über die „Herzworte“ der verschiedenen Sprachen oder „Et sie fata Iovis poscunt“. „Beweise“ für die Behauptung, die in dem geradezu provozierenden Titel liegt, wird man bei Haecker kaum finden, aber man wird von ihm, dem die anima Vergiliana eine anima naturaliter christiana ist, überzeugt, daß es damit seine Richtigkeit hat.

Nun scheint es sich gut zu treffen, daß auch das Hauptwerk Vergils, das römische Nationalepos „Aeneis“, in einer billigen Ausgabe greifbar ist –

Vergil: „Aeneis“, herausgegeben von Leo Winter nach Joseph Spitzenberger; Goldmanns Gelbe Taschenbücher Nr. 447–448; 322 S., 3,80 DM.