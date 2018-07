Inhalt Seite 1 — Relative Preisstabilität bei Stahl... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abgesehen von den kurzen Unterbrechungen in den Jahren 1953 und 1958 ist für den gesamten Zeitraum des zurückliegenden Jahrzehnts ein kräftiges Wachstum der deutschen Stahlproduktion festzustellen. Dabei überstiegen die jährlichen Zuwachsraten in der Regel jene des Sozialprodukts. In diesem Jahr wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, erstmalig in der Geschichte der deutschen eisenschaffenden Industrie die Rohstahlproduktion die 30 Millionen-Tonnen-Grenze überschreiten. Obwohl dieser Produktionsrekord den Anlaß dazu bieten könnte, sich mit seinen bemerkenswerten Bestimmungsgründen zu befassen (und daraus den Beweis der hohen Leistungsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Systems herzuleiten), erscheint ein anderer Aspekt des Problems von vielleicht noch größerer Bedeutung: es zeigt sich nämlich, daß dieses Wachstum sich verhältnismäßig reibungslos der zunehmenden Differenzierung der Stahlnachfrage anzupassen vermochte.

Wer mit der Materie vertraut ist, weiß, daß Stahl nicht gleich Stahl ist, und daß es einen einheitlichen Stahlmarkt daher nicht gibt. Die Nachfrage nach den Erzeugnissen der eisenschaffenden Industrie ist vielfältig, und sie erzwingt sich ein vielfältiges Angebot. Daß es trotz erheblicher Wandlungen der Nachfragestruktur innerhalb des zurückliegenden Jahrzehnts nicht zu hektischen Preisbewegungen auf den Märkten der Walzwerksfertigerzeugnisse gekommen ist, kann rückblickend als Testbeweis dafür gelten, daß in der eisenschaffenden Industrie das Wachstum wirtschaftlich optimal gewesen ist.

Mit geringfügigen Ausnahmen haben sich, bei normalen Lieferfristen, die Preise für Halbzeug und Walzwerksfertigerzeugnisse seit 1952 im Durchschnitt um sechs bis acht v. H. erhöht. Damit hielten sie sich beträchtlich unterhalb der allgemeinen Preisentwicklung, gemessen am Preisindex des Sozialprodukts, und auch bedeutend unter dem Index der Lebenshaltungskosten, der in der gleichen Zeit um etwa 20 v. H. angestiegen ist. Wenn man berücksichtigt, daß sich die in der eisenschaffenden Industrie gezahlten Bruttostundenlöhne, bei verkürzter Arbeitszeit, innerhalb der vier Jahre von 1955 bis 1959 um nahezu 50 v. H. erhöht haben, dann wird deutlich, welche Investitionsanstrengungen nötig gewesen sind, um die daraus folgende Kostenmehrbelastung auszugleichen.

Aus diesen Zusammenhängen lassen sich unschwer die Beziehungen zwischen Investitionen und Produktionszuwachs erkennen. Bei gleichbleibender Arbeitsleistung ist ein Produktionswachstum eines Wirtschaftszweiges nur möglich, wenn mehr investiert wird oder wenn leistungsfähigere Produktionsanlagen erstellt werden. Beides ist in der Vergangenheit der Fall gewesen. Über eine Milliarde DM sind im Durchschnitt der letzten Jahre jährlich dazu verwendet worden, um die vorhandenen Produktionsanlagen der deutschen eisenschaffenden Industrie auszudehnen und leistungsfähiger zu machen. Diese Entwicklung setzt sich nicht nur fort, sondern läßt auch die Tendenz zu einer stetigen Verbesserung der Produktionsstruktur erkennen.

Es wäre verfrüht, ein Urteil darüber zu fällen, ob mit Investitionsaufwendungen in dieser Größenordnung auch in der Zukunft ein ausgeglichenes Wachstum der eisenschaffenden Industrie gewährleistet werden kann. Von entscheidender Bedeutung wird in diesem Zusammenhang natürlich die Bedarfsentwicklung sein. Schätzungen darüber sind nicht zuletzt wegen der Ungewißheit über Richtung und Tempo des technischen Fortschritts zwangsläufig vage. Immerhin geht man nicht zu weit in die Irre, wenn man auf der Grundlage zurückliegender Beobachtungen mutet, daß Wachstumsraten um drei bis vier V. H. in der Stahlindustrie langfristig optimal sein könnten. Mit diesem Satz lägen sie geringfügig über dem normalen langfristigen Wachstumsdurchschnitt des Sozialprodukts.

Man kann die Frage nach optimalem Wachstum eines Wirtschaftszweiges allerdings auch von einer anderen Seite ansehen. So findet man z. B. häufig internationale Vergleiche der Wachstumsraten, die nachweisen, daß der Anteil der deutschen Stahlindustrie an der Weltstahlerzeugung im Laufe der letzten zehn Jahre ständig zurückgegangen ist. Daraus wird zuweilen der Schluß gezogen, das Wachstum sei innerhalb dieses Zeitraumes „unzulänglich“ gewesen. Solche Vergleiche erweisen sich unter ökonomischem Aspekt als wenig sinnvoll. Sie verkennen, daß es sowohl für die gesamte Volkswirtschaft als auch für ihre einzelnen Bereiche so etwas wie ein Entwicklungsoptimum gibt. Je näher ein Wirtschaftszweig diesem Optimum kommt, um so geringer werden die jährlichen Wachstumsraten, und zwar auch dann, wenn der absolute Produktionszuwachs, gemessen in Tonnen Rohstahl, im Vergleich zur Vergangenheit und auch im internationalen Vergleich sehr hoch ist.

Besonders deutlich werden diese Zusammenhänge am Beispiel der Entwicklungsländer. Würde man die Frage nach dem optimalen Wachstum der Eisen- und Stahlindustrie in den industrialisierten Ländern davon abhängig machen, ob sie ihren Weltmarktanteil gehalten oder gar vergrößert hat, so wäre man in der paradoxen Verlegenheit, in dem Scheitern der Entwicklungsbemühung einen ökonomischen Erfolg zu sehen. Obwohl es eine Binsenweisheit ist, daß sich der Produktionsanteil der Entwicklungsländer nur vergrößern kann, wenn-sich der Anteil der industrialisierten Volkswirtschaften verringert, existiert immer noch das offenbar unausrottbare Vorurteil vom notwendigen Kampf um die Erhaltung des Weltmarktanteils.