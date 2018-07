r. g., Stuttgart

Stuttgarts kampfesfroher Oberbürgermeister Dr. Klett verficht gegen die „ewig Gestrigen“, wie er bei anderer Gelegenheit einmal gesagt hat, ein neues Projekt, bei dem es sich um eine in jeder Beziehung schwebende Angelegenheit handelt: eine Schwebebahn nämlich, von der Bahnhofsgegend auf den Killesberg.

Bei der ersten großen Pressekonferenz über die Bundesgartenschau 1961 hatte es schon im November 1959 geheißen: „Ein Problem, das noch seiner endgültigen Lösung harrt, ist eine gute, regelmäßige Verkehrsverbindung zwischen den beiden Hauptteilen der Gartenschau, dem Killesberg und den Anlagen.“ Mit der Schwebebahn glaubte der Oberbürgermeister nun, die Lösung gefunden zu haben.

Die beiden Hauptattraktionen, das Garten- und Ausstellungsgelände auf dem Killesberg und die staatlichen Anlagen am Neuen Schloß, am Theater und an der Bahn, liegen etwa zwei Kilometer Luftlinie auseinander. Die Straßenentfernung beträgt jedoch, weil ein Höhenunterschied von 106 Metern zu überwinden ist, gut das Doppelte. Die Straßenbahn braucht 17 Minuten dafür, die Kabinen am Drahtseil brauchten nur 8,7 Minuten, argumentiert die Verwaltung. Allerdings vergißt sie geflissentlich, daß von den Theateranlagen bis zur Talstation der Schwebebahn noch ein Fußweg von sechs bis sieben Minuten zurückzulegen wäre.

Dennoch wäre die Schwebebahn-Idee, die stark von der Züricher Kabinenbahn beeinflußt worden ist, der Erwägung wert, wenn die Drahtseilbahn nicht nur eine Gartenschau-Attraktion bedeutete, sondern tatsächlich eine Lösung des Verkehrsproblems brächte. Der Straßenverkehr einschließlich der Straßenbahn würde jedoch nach der Gartenschau kaum dadurch entlastet, daß außer auswärtigen Besuchern einige Straßenbahnbenützer, die Ausgabe von voraussichtlich einer Mark je Luftfahrt nicht scheuend, und einige Autofahrer, sofern sie an der Talstation einen Parkplatz fänden, in die Gondeln umstiegen.

Schließlich – das dürfte hier der entscheidende Punkt sein – kollidieren die Kabinen mit den Interessen der Anlieger, die sich füglich Unterlieger nennen dürften und bereits jetzt mit bewegten Worten Klage führen. Später werden die Bewohner dieser guten Wohngegend, wie sie angekündigt haben, es vor Gericht tun. Wer sich in einer Stunde von 2000 Augenpaaren von oben beobachtet fühle, schrieb einer, dem vergehe die Lust, sich auf seinem Grundstück zu bewegen.

Andere weisen auf die strengen Bebauungsvorschriften in diesem Gebiet hin. Es gibt nicht wenige Grundstückseigentümer, die vor dem Hausbau Kummer mit dem städtischen Baurechtsamt gehabt haben – und sei es nur wegen eines Dachreiters auf dem Haus. Nun fragen sie: Beeinträchtigen die für die Kabinenbahn erforderlichen acht 20 bis 50 Meter hohen Stützmasten das Landschafts- und Stadtbild etwa nicht?