Unser letztes „Bankgespräch“ hat mir mehrere Zuschriften mit kritischem Inhalt eingetragen. Ein Leser fragte: „Wie können Sie es wagen, für Lebensversicherungen Reklame zu machen? Haben Sie vergessen, wie es nach der Währungsreform jenen gegangen ist, die ihre Altersversorgung auf eine Lebensversicherung aufgebaut hatten und die dann praktisch vor einem Nichts standen?“ Ein anderer Leser mahnte: „Es wäre richtig gewesen, wenn Sie Ihren Lesern einmal folgende Rechnung aufgemacht hätten: Wer beispielsweise eine Lebensversicherung abschließt, die eine Laufzeit von 20 Jahren hat, muß nach den Erfahrungen der letzten Jahre damit rechnen, daß die Versicherungssumme einem jährlichen Kaufkraftschwund von 3 v. H. unterliegt. Sie ist also dann, wenn sie fällig wird, um 60 v. H. entwertet!“ Ich will nicht bestreiten, meine verehrten Leser, daß dies gewichtige Einwände sind. Aber keine Vermögensanlage ist ohne Risiko, auch die der Lebensversicherung nicht. Die Frage ist nur, ob sich das Risiko nicht „überspielen“ läßt?

Gegen einen harten Währungsschnitt nach dem Muster des 20. Juni 1948 ist kein Kraut gewachsen. Die Besitzer von Substanz (also die Aktionäre) sind damals einigermaßen glimpflich davongekommen; ihnen wurde allerdings der „Lastenausgleich“ auferlegt. Aber ob das immer so der Fall sein wird, ist doch zweifelhaft – wenn man überhaupt eine solche Maßnahme für die Zukunft in Betracht ziehen soll. In anderen Ländern hat man bei ähnlichen Gelegenheiten auch die Substanzbesitzer zu treffen gewußt. Halten wir deshalb fest: bei Währungskatastrophen herrscht weitgehend die Willkür. Ihre Maßnahmen vorausbestimmen zu wollen, wäre reine Spekulation ohne echten Hintergrund. Soweit zum Einwand Nr. 1...

Ernsthafter muß sich der Lebensversicherungs-Sparer aber mit dem jährlichen Währungsschwund auseinandersetzen, der nun einmal ein Tribut der Vollbeschäftigung ist. Solange sich jedoch die jährliche Abwertung in so engen Grenzen hält wie bislang, läßt er sich auch bei den Lebensversicherungen „überspielen“. Schwierig wird die Lage erst bei galoppierender Schwindsucht der DM, die sich jedoch keine deutsche Regierung nach den trüben Erfahrungen der Vergangenheit leisten kann, wenn sie im Amt bleiben will. Die scharfen Restriktionsmaßnahmen der Bundesbank dienen letzten Endes nur dem einen Ziel: Stabilerhaltung der DM. Die Bundesbank kann schnell handeln, sie darf auch unpopulär sein, weil sie den Wählern nicht verantwortlich ist. Eine Regierung dämpft eine überhitzte Konjunktur nur ungern, weil sie dann Maßnahmen ergreifen müßte, die durch die von der Verantwortung freien Opposition garantiert scharf angegriffen würden. Aber das nur nebenbei...

Wenn ich Ihnen sagte, meine verehrten Leser, daß man als Versicherungssparer den Kaufkraftschwund ausgleichen kann, dann auf zwei Wegen. Einmal durch die Steuervorteile, die der Gesetzgeber bei der Prämienzahlung gewährt. Ich sagte Ihnen schon in der letzten Woche, daß sich die faktische Prämienleistung je nach Einkommen und Höhe der Prämie bei Anrechnung der gesparten Lohn- bzw. Einkommensteuer um 20 bis 40 v. H. verbilligt. Zum anderen aber wächst dem Versicherungssparer durch die sogenannten Versicherten-Dividenden Vermögen zu, das dann das Währungsrisiko vermindert.

Was sind nun Versicherten-Dividenden, wie entstehen sie und wer erhält sie? Rentenversicherungen sind ebenso wie Kapitalversicherungen gewinnberechtigt. Die anfallenden Versicherten-Dividenden werden während der Aufschubzeit in bar vergütet oder als zusätzliche Rente gewährt. Bei bereits laufenden Rentenzahlungen tritt automatisch eine Erhöhung der Leistungen um die Gewinnanteile ein.

Den Prämienkalkulationen der Lebensversicherungsunternehmen werden ein bestimmter Zinsertrag und Sterblichkeitsverlauf sowie ein gewisser Verwaltungskostensatz zugrunde gelegt. Da der Lebensversicherungsvertrag grundsätzlich sehr langfristig ist, muß im Interesse einer einwandfreien Leistungsgarantie bei der Wahl dieser Rechnungsgrundlagen, die der Genehmigung des Bundesaufsichtsamtes bedürfen, vorsichtig verfahren werden; denn sowohl Zinsertrag als auch Sterblichkeitsverlauf unterliegen von verschiedenen Einflüssen bedingten Schwankungen. Neuerdings erhebt ein Unternehmen bei Kapitalversicherungen von weiblichen Personen – entsprechend der größeren Lebenserwartung der Frau – von vornherein niedrigere Prämien.

Ist nun der Zinsertrag höher und die Sterblichkeitsentwicklung der Versicherten günstiger als kalkuliert und werden Verwaltungskosten gespart, dann schlägt sich dieses Ergebnis in Überschüssen bei den Unternehmen nieder. Diese Überschüsse kommen zu einem großen Teil den Versicherten in Form von Prämienrückvergütungen, Summenaufstockungen oder in einer Verkürzung der Versicherungs- bzw. Prämienzahlungsdauer zugute.