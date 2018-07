Die wirtschaftlichen Erfolge des Jahres 1959 wirkten sich auch auf das Jahresergebnis der Niedersächsischen Landesbank – Girozentrale –, Hannover, aus. Die Bilanz zum 31. 12. 1959 schließt mit einer Gesamtsumme von 2,05 Mrd. DM. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 220 Mill. DM – rd. 12 v. H. Der Hauptanteil an dieser Veränderung entfällt auf das langfristige Geschäft. Auch die Umsätze im Berichtsjahr weisen eine beachtliche Steigerung auf; der Gesamtumsatz bezifferte sich auf 52 Mrd. ( + 13 v. H.) DM.

Bei den langfristigen Ausleihungen betrug der Zuwachs unter Berücksichtigung der 1959 erfolgten Tilgungen (86 Mill. DM) 144 Mill. DM, das bedeutet gegenüber 1958 ein Mehr von 16,3 v. H. Der Anteil der langfristigen Ausleihungen mit 1,03 Mrd. DM (887 Mill.) an der Bilanzsumme beträgt mehr als 50 v. H. Die Neuausleihungen von rd. 230 Mill. DM erfolgten im wesentlichen für Investitionen in gewerblichen Unternehmungen und in Versorgungsbetrieben, für Straßen- und Wegebau, Schiffsbau, Trinkwasserversorgung und Abwässeranlagen. Aber auch andere Anträge, wie z. B. aus der Landwirtschaft und für den Schulbau wurden berücksichtigt. Die Finanzierung der langfristigen Ausleihungen erfolgte fast ausschließlich aus der Unterbringung eigener Emissionen. Diese wurden in Hohe von 123 Mill. DM abgesetzt, wodurch sich der Umlauf an eigenen Schuldverschreibungen auf 388,5 Mill. DM steigerte. Die aufgenommenen langfristigen Darlehen beziffern sich auf 631 Mill. DM.

Das kurzfristige Kreditgeschäft war wiederum lebhaft. Infolge der Umwandlung kurzfristiger Vorfinanzierungen in langfristige Kredite und geringer Ausnutzung der Kreditlimite durch die Kreditnehmer blieb jedoch das Gesamtvolumen der kurzfristigen Barkredite nehezu unverändert.

Die Bank hat mit Rücksicht auf die anhaltende Steigerung des Bilanzvolumens eine beträchtliche Stärkung des haftenden Eigenkapitals vorgenommen. Sie führte der Sicherheitsrücklage aus dem Geschäftsergebnis vorweg 14,5 Mill. DM zu. Von dem ausgewiesenen Reingewinn werden 4 Mill. DM zur Erhöhung des Stammkapitals von 16 auf 20 Mill. DM verwendet. Damit erhöht sich das haftende Eigenkapital von 21,85 auf 30 Mill. DM Von der Bank werden weitere Kapitalerhöhungen beabsichtigt. ue