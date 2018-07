Inhalt Seite 1 — Unter dem Schatten des Mansholt-Plans Seite 2 Auf einer Seite lesen

Agrarpolitik der EWG im Streit der Meinungen

Der Mansholt-Plan – also der unter Verantwortung des Vizepräsidenten der EWG-Kommission ausgearbeitete Plan für eine gemeinsame Agrarpolitik der EWG-Staaten, in dessem Mittelpunkt eine straffe Marktordnung nach deutschem Vorbild steht – hat nun auch das Europäische Parlament in Straßburg beschäftigt. Die Debatte wird in einigen Wochen fortgesetzt werden. Die vorläufigen Vorschläge der Kommission haben zwar die allgemeinen Ziele umrissen, aber fast nichts über den Übergang von dem jetzigen zum Endzustand gesagt. Im zweiten Teil seiner Debatte wird sich das Parlament mit dieser stufenweisen Überleitung zu befassen haben.

In der Straßburger Debatte spielte die Frage nach den Außenbeziehungen des künftigen Agrarmarktes zu dritten Ländern eine besondere Rolle. Alle Redner sprachen sich gegen eine Agrarpolitik der Autarkie und für die Aufrechterhaltung der Agrareinfuhren aus dritten Ländern aus. Das war erfreulich. Aber nur ein Sprecher wandte sich ausdrücklich dagegen, dem Absatz der eigenen Erzeugung des EWG-Raumes einen Vorrang einzuräumen.

Ohne Zweifel möchte die Kommission die Einfuhr von Agrarprodukten auf dem bisherigen Stand halten oder gar erweitern. Es wird von ihr vorgeschlagen, die in der Marktordnung vorgesehenen Stützungspreise so anzusetzen, daß von ihnen kein Anreiz zur Steigerung der Produktion ausgeht. Aber was werden soll, wenn die Strukturumstellung in allen EWG-Ländern zur Überproduktion führen sollte, blieb offen. Man hofft, ihr durch geschmeidige Manipulationen der Marktordnungen und der Preise begegnen zu können. Jedenfalls sind die Einfuhren aus dritten Ländern nicht so sehr von den Marktordnungen her gefährdet, als vielmehr von den aus der Modernisierung der Landbaumethoden und der Strukturverbesserung erwachsenden Tendenzen zur Mengensteigerung der Produktion.

Über die Notwendigkeit, die Preise der Grundprodukte Getreide und Zucker vom Weltmarkt abgesetzt zu halten, bestand Einmütigkeit. Die Einfuhren sollen sowohl über „Abschöpfungen“ auf den Weltmarktpreis als auch über Einfuhrmengen gesteuert werden. Unterschiedlich waren die Meinungen darüber, ob solche Grenzschleusen auch bei Fleisch notwendig wären, oder ob man hier nicht mit Zöllen bei völlig freiem Binnenmarkt auskommen könnte. Man suchte also nach liberaleren Methoden, aber die Mehrheit tendierte doch mehr zu den Vorschlägen der EWG-Kommission.

Und die Preise?

Die Methoden, mit denen die Marktordnungen und die Einfuhrschleusen gehandhabt werden sollen, blieben weitgehend offen. Hier wartet das Parlament noch auf die konkreten Vorschläge der Kommission. Sie werden Klarheit darüber bringen, ob die beabsichtigte Marktsteuerung zu Dirigismus und Autarkie führt, oder ob damit eine halbwegs liberale Marktpolitik getrieben. werden kann. Die Instrumente sind an sich neutral; entscheidend wird sein, wer die Kommandogewalt innehat und wie sie ausgeübt wird.