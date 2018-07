Die BP Benzin und Petroleum AG (Hamburg) teilt gelegentlich der Zulassung der 50 Mill. DM 5prozentiger Teilschuldverschreibungen von 1959 zum Börsenhandel mit, daß sie auch für die Zukunft in der Bundesrepublik mit einem stark wachsenden Mineralölkonsum rechnet, so daß die Umsätze der Gesellschaft weiter steigen werden. Im Jahre 1959 lag der Gesamtumsatz bei 1034 (916) Mill. DM. Die Gesellschaft kündigt auch für 1959 wieder als Folge der unbefriedigenden Verkaufspreise der Mineralöl-Produkte in der Bundesrepublik einen Verlustabschluß an. Die Gesellschaft hat für 1958 nach 34 Mill. DM Abschreibungen und nach Übernahme von 8,5 Mill. DM Verlust aus den Beteiligungen an der Erdölchemie GmbH (Leverkusen) und an der Nord-West Ölleitung GmbH (Wilhelmshaven) einen Verlust von rd. 8,4 Mill. DM ausgewiesen und auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Vereinsbank in Nürnberg (Hypothekenbank) schlägt für das Geschäftsjahr 1959 eine auf 13 (11) v. H. erhöhte Dividende auf 8 Mill. DM Aktienkapital vor. Außerdem wird die Verwaltung vorschlagen, genehmigtes Kapital um bis zu 4 Mill. DM zu schaffen. Das Bilanzvolumen ist im Berichtsjahr um 107 Mill. DM auf 504 Mill. DM gestiegen. Die Aussichten für 1960 werden von der Verwaltung zuversichtlich beurteilt.