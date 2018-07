Inhalt Seite 1 — Verrat im fünften Stock Seite 2 Auf einer Seite lesen

stuck, Köln

Die Kreuzung Zülpicher Platz/Hohenstaufenring in Köln hat eine neue Verkehrsregelung, und der „Stadt-Anzeiger“ hielt es für gut, seine Leser mit Photos darüber zu informieren. Er schickte deshalb den Bildreporter Koch los.

Auf der Suche nach einer guten „Schußmöglichkeit“ ging Koch in das Bürohaus Hohenstaufenring 43–45, trat in den Fahrstuhl und drückte „5. Stock“ – in der Meinung: je höher, je besser. Der Aufzug hielt indes schon im zweiten Stock. Stock.

Ein Mann bat den Photographen heraus: er müsse sich erst ausweisen und seine Wünsche nennen, denn in den oberen Etagen seien Dienststellen der Bundeswehr. Das tat denn auch der Reporter in der Hoffnung, nun die restlichen Stockwerke besteigen zu dürfen. Aber der Fahrstuhlbremser lächelte nur: „Das wird nicht gehen. Hier ist militärisches Gelände, da darf nicht photographiert werden.“

Der Photograph erklärte noch mal, daß ihm nicht das militärische Gelände, sondern der Verkehrsfluß draußen interessiere. Darauf komme es nicht an, entschied der andere: Verbot sei Verbot. Reporter Koch gab sich nicht zufrieden: er verlangte die höhere Instanz zu sprechen.

Es erschien ein Feldwebel, und Koch sagte abermals seinen Spruch. Doch er bekam wiederum nur zu hören, was er schon wußte: Man dürfe weder auf, noch von militärischem Gelände photographieren. Koch, auf Grund mangelnder Erfahrung anscheinend restlos unfähig, sich in die einfachste militärische Lage hineinzudenken, begann nun eine Diskussion: Das Treppenhaus sähe unten wie oben – unmilitärisch wie militärisch – gleich aus und ob...

„Sehen Sie, Herr“, mischte sich der Türhüter wieder sanft ein, „Sie sind noch jung und können das nicht wissen. Aber ich habe zwei Kriege mitgemacht. Die haben wir beide verloren. Und zwar durch Verrat.“