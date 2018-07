... für den Aussteller: Die „Leitenden“ in den Fünfzigern kommen sich vor wie im Manöver – viel Trubel, Strapazen und ein Gewimmel von „höheren Dienstgraden“. Für zehn Tage muß auf den üblichen Respekt ebenso verzichtet werden wie auf den Schutz des Vorzimmers. Auch gestrenge Direktoren können nicht umhin, die Messezeit als „volksnahe Tage“ zu gestalten. Dafür sorgt schon die Unterkunft im Privatquartier. Denn wem in dieser Messezeit ein gutes Hotelzimmer in Hannover beschieden ist, der gehört entweder zu den ganz Großen... oder zu einer Delegation aus fernen Ländern.

Und wie glücklich ist der „Leitende“, wenn ihm der Sessel in einer lärmumtobten Besprechungskabine auf dem Messestand nur für ein halbes Stündchen freigehalten wird, um allzu kurzen Nachtschlaf nachzuholen. (Es soll vorkommen, daß Manager im aufregenden Messebetrieb sogar die ihnen von daheim mit so vielen Ermahnungen mitgegebenen Pillen und Pülverchen für und gegen die Gesundheit vergessen!)

... für die Sekretärin: Sie ist in diesen Tagen Mädchen für alles. Sie muß Kaffee kochen, der auch dem wichtigen Geschäftspartner aus Brasilien, und Mokka, der dem Messegast aus dem Vorderen Orient schmeckt. Sie reibt dem Chef rasch einen Farbfleck aus dem dunklen Anzug und hört sich dabei das Geschimpfe auf „die unzuverlässigen Maler“ (und den nicht rechtzeitig fertigen Messestand!) genauso teilnahmsvoll an, wie die Klagen über die schrecklich vielen Termine des Chefs. („Ach ja, Herr Doktor! Wo wäre die Firma ohne Sie ... aber wer dankt es Ihnen schon!“) Sie lächelt auch noch am Abend im überfüllten Lokal, obwohl die Tischrunde nun schon die zweite Stunde auf das Abendessen wartet. Sie hat immer gepflegt auszusehen und auch dann noch so zu tun, als wäre sie die Frau Generaldirektorin persönlich, wenn die Schuhe heimlich unterm Tisch abgestreift werden, weil Hacken und Zehen längst wundgelaufen sind. Kaum ist der Besucher fort, sagt doch der Chef mit ironischem Blick unter den Tisch: „Natürlich sollen Sie sich neu anziehen! Aber habe ich von so hohen Absätzen gesprochen!“ – Es werden viele Füße auf der Messe wundgelaufen und in der kleinen DRK-Unfallstation behandelt. Mancher Messetag beschert fünfhundert Patienten.

... für den Autofahrer: Der Hannoveraner läßt seinen Wagen zur Messezeit in der Garage; wer es kann, fährt in Urlaub. Ausnahmen bilden Unerfahrene oder solche, die stets ihrer Zeit vorausleben wollen. Die können nämlich bei dieser Gelegenheit probieren, wie es auf Westdeutschlands Straßen in fünf Jahren aussehen wird. 1600 Polizeibeamte und ganze Arsenale von Verkehrsschildern sind zu beachten. Neue Straßensperrungen, manche vormittags, manche abends. Immer wieder Einbahnstraßen und Verbotsschilder, zum

Wahnsinnigwerden: „Halteverbot!“ „Durchfahrt verboten!“ „Parken verboten!“ – Doch allen Autofahrern dieser Tage in Hannover winkt hoher Lohn: sie dürfen das Einmalige genießen, nämlich stets freundliche Polizisten, die lieber den Verkehr beschleunigen als ihn stoppen.

... für die Familienväter: Ganz gewiß nicht die gemütlichsten Tage des Jahres! Wer Messegäste im Hause hat, staunt immer wieder, zu welchem ungewöhnlichen Maß an Rücksicht die Hans- und Ehefrauen fähig sind. Jeden Abend wird langer Familienrat gehalten, was für morgen früh aus den ja nur teilweise geräumten Schlanken der Gästezimmer geholt werden muß. Das alles wird dann fein zusammengesucht und ins Wohnzimmer geschleppt, wo die Familie so nalerisch kampiert, daß man sich an eine Jugendherberge erinnert fühlt oder an das Camping. Vor lauter Rücksicht auf die noch immer schlafenden Messegäste darf sich am nächsten Morgen nicht mal der berechtigte Zorn des Hausherrn entladen, als er feststellt, daß „man“ gestern abend vergessen habe, seine Krawatte aus dem Gästezimmer zu holen.

Genauso gefährlich bedrohen aber auch übertrieben rücksichtsvolle Messegäste den Frieden des Hauses. Es gibt Männer, die sich abends in die Küche schleichen und der Hausfrau leutselig anbieten: „Ach, gnädige Frau, jetzt haben wir Ihnen schon wieder so viel Arbeit gemacht. Da will ich aber rasch mal beim Geschirrspülen helfen!“ (Als wenn der Kerl, das je in seinem Hause täte!) Noch Wochen nach der Messe, wenn Hannover längst wieder eine Provinzstadt ist, wird bei passender Gelegenheit spitz bemerkt: „Denkst du noch an den Herrn Müller? Ein feiner Mensch. Wie aufmerksam der doch immer war!“ ör