Die neuen maschinellen Hilfsmittel für die Tätigkeit im Büro verändern nicht nur den Rhythmus und die Organisation der Arbeit, sondern das Bild der Räume: Die Einrichtung muß sich den technischen Erfordernissen anpassen. So wird die elektrische Schreibmaschine erst dann wirklich rentabel, wenn sie nicht für jede Benutzung erst aus der Versenkung des Schreibtisches erscheinen muß, sondern wenn sie arbeitsbereit auf einem stabilen, schwingungsfreien und damit schalldämpfenden Schreibmaschinentisch steht, der entweder als Einzeltisch oder als Reihenarbeitsplatz verwandt wird oder aber an einen anderen Schreibtisch in Winkelkombination angestellt werden kann. Die Verwendung der elektrischen Schreibmaschine lohnt sich überall da, wo eine gute Ausnutzung gegeben ist.

Diktiergeräte erleichtern und verbilligen den Briefverkehr, stellen aber andererseits auch größere Anforderungen an die Möblierung. Beim Diktierenden muß das Gerät im Schreibtisch untergebracht werden, damit keine Kabel als „Fallstricke der Technik“ herumhängen. Bei den Schreibplätzen soll die Schaltung des Gerätes nicht von der Schreibmaschine ablenken, sondern mit dem Fuß betätigt werden.

Der stärkste Eindruck eines Raumes geht von der Möblierung aus. Erst bei großen Sälen treten Wände, Decke und Fußboden stärker in Erscheinung. Folgerichtig hat schon vor vielen Jahren eine Herstellerfirma begonnen, psychologische Erkenntnisse auf die Farbgebung ihrer Büromöbel anzuwenden. Und heute ganz besonders, bei der Suche nach qualifizierten Kräften, ist es unerläßlich, auf richtig gestaltete Arbeitsplätze zu achten. Der Personalchef wird einen guten Mitarbeiter (oder eine qualifizierte Mitarbeiterin) leichter gewinnen, wenn er den „Neuen“ arbeitsparend eingerichtete Arbeitsplätze bieten kann, die diesen einen Begriff von dem Unternehmen vermitteln, in das sie eintreten werden.

So muß die Neueinrichtung oder Modernisierung eines Büros ebenso geplant werden wie die Aufstellung einer neuen Maschine im Fertigungsbetrieb. Der Stil des neuzeitlichen Büros ist bedingt durch die Notwendigkeit zur Rationalisierung und durch die Verwertung arbeitspsychologischen Erkenntnisse. Das gilt nicht zuletzt auch für die Einrichtung des Chefbüros, die nicht etwa nach rein architektonischen Gesichtspunkten (oder auf Grund von Prestige-Erwägungen ...) vorgenommen werden sollte. Soziale Geltung wird nicht mehr durch die Kostbarkeit der Einrichtung demonstriert, sondern durch eine organisatorisch wohldurchdachte, „richtige“ und zweckmäßige Möblierung, unter Verwendung arbeitsparender Hilfsmittel auch hier. Dabei ist die gute Formgebung der Möbel und die Verwendung erlesener Holzarten für ein Erzeugnis mit Marktgeltung heute quasi selbstverständlich.

*

Wir wissen heute, auch ohne daß wir vorher einen Meinungsforscher bemühen müßten, wie sehr es für die Förderung der Leistungsberetschaft darauf ankommt, die Arbeitsräume und Arbeitsgeräte dem schaffenden Menschen richtig „zuzuordnen“: nämlich so, daß sie mit einem Blick übersehbar sind und in günstiger Griff Position. liegen. Dabei ist davon auszugehen, daß die Zahl der Bürokräfte, für deren Tätigkeit jeweils nur ein Tisch und ein Stuhl notwendig ist, „und sonst gar nichts“, sich rasch vermindert, und zwar als Folge der Arbeitsmarktlage wie auch der relativ hohen fixen Kosten je Arbeitsplatz. Immer mehr Arbeitskräfte also müssen an qualifiziertere Tätigkeiten „herangebracht“ werden. In aller Regel beginnt das mit der Arbeit an der Kartei (oder an der Handregistratur), und damit entsteht die Frage, wie Einrichtungen dieser Art zweckmäßigerweise unterzubringen sind. Vielfach ist man zum Bau von sogenannten Organisations-Schreibtischen übergegangen, die Schubkästen mit einem entsprechend großen Fassungsvermögen haben. Stahlprofile, die auf Kugellagern laufen, schalten eine Ermüdung beim häufigen Herausziehen der Schubladen aus.

Bei der Auswahl des „richtigen“ Schreibtisches sind diese entscheidenden Details genau zu prüfen. Nur der Tisch mit dem großen Fassungsvermögen und dem leichten Lauf der Schubkästen ist preiswert – auch, wenn im Augenblick des Kaufes noch nicht alle Schubkästen bis an die Grenze des Möglichen beansprucht werden. – Soll der Arbeitsablauf im Zusammenwirken von organisatorischen und technischen Maßnahmen verbessert werden, so darf man sich natürlich nicht nach der vorhandenen Möblierung richten, man wird Neuanschaffungen dann nicht scheuen dürfen. Ist aber der vorhandene Schreibtisch „wandelbar“, so wird die Umstellung auf ein anderes Karteiformat oder die Einführung einer Hängeregistratur kein Kopfzerbrechen bereiten.

Die technische Vervollkommnung ist aber nur dann mit vertretbaren Kosten möglich, wenn solche Möbel in großen Stückzahlen gefertigt werden. Man sollte also möglichst auf Eigenentwicklungen und Sonderanfertigungen verzichten ... was vermutlich dann nicht schwerfällt, wenn man erst einmal die ausgereiften Modelle kennengelernt und erprobt hat. N. F. G.