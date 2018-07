Höhere Wirtschaftlichkeit in der Fertigung durch kombinierte Rationalisierung

Von H. Droschka

Gerammt wird nicht nur ein Pfahl in den Grund (beim Brückenbau) oder eine Mauer (bei Einreißarbeiten), sondern heute mitunter auch die Kohle, wenn man sie in der Tiefe des Bergwerks aus dem Flöz herauslösen will. Das Rammgerät ist eine neue Errungenschaft des westdeutschen Maschinenbaues. Mit ihm läßt sich auch aus Flözen, die „halbsteil“ (unter Winkeln von 20 bis 40 Grad) gelagert und von geringer Mächtigkeit sind, selbst harte und mit Gestein durchsetzte Kohle vollmechanisch gewinnen, ohne daß dabei besondere Leit- oder Andrückvorrichtungen erforderlich sind, zu deren Bedienung man nun wieder Bergleute brauchte. Bei diesem Verfahren wird ein schwerer, mit Rammzinken bewehrter und an einem umlaufenden Kettenband befestigter Stahlkörper mit großer Geschwindigkeit an dem in unregelmäßigen Zacken ausgebrochenen Kohlenstoß entlanggezogen, wobei er in ungleichen Sprüngen immer beim Auftreffen auf die Kohle diese kraft der ihm innewohnenden Wucht mit seinen Rammzinken aus dem Verband herausbricht.

Die neuartige Gewinnungsmethode ist in einem oberbayrischen Bergwerk und in belgischen Gruben, deren besonders schwierig gelagerte Kohle bei Abbau mit dem Preßlufthammer gar nicht mehr marktfähig wäre, bereits zur Existenzfrage geworden. Bei einem Flöz, dessen Mächtigkeit zwischen 28 und 36 Zentimeter schwankt, hat sich die Strebleistung durch Übergang auf den Rammbetrieb um 140 v. H. gesteigert, wobei das Rammgerät zum Preise von rund 60 000 DM bereits nach etwa fünf Monaten amortisiert war.

Dieser Erfolg der Mechanisierung unter Tage darf nicht gewiß verallgemeinert werden. Es ist aber ein Beispiel, was für Chancen dem Kohlenbergbau in seiner gegenwärtigen Krise die technische Intelligenz der Maschinenbauer noch zu bieten vermag.

Mehrleistung durch neue Antriebe

Manchmal bringen schon einzelne Aggregate, zum Beispiel Antriebselemente, mit denen „alte“ Maschinentypen modernisiert werden, überraschende Erfolge. So bewirken nach neuestem Stande der Technik konstruierte pneumatische Reibungs-Schaltkupplungen, die man in große Pressen (zum Beispiel Karosseriepressen) älterer Bauart einbaut, durch ihre viel größere Schaltgeschwindigkeit bis zu 50 v. H. höhere Produktionsleistungen. In einem Großbetrieb konnten bei Errichtung einer weitgehend automatisierten „Pressenstraße“ die mit solch neuen Schaltkupplungen versehenen alten Pressen zwischen den Pressen neuester Bauart aufgestellt werden, da nunmehr die alten Maschinen die Taktzahl der neuen ohne weiteres erreichten. Und bei einer größeren Anzahl von Kaltwalzmaschinen, die schon seit Jahrzehnten in Betrieb waren, ergaben sich Leistungssteigerungen bis zu 100, in einem Fall sogar von 116 v. H., allein dank jenen so viel schneller arbeitenden Schaltkupplungen, deren Anschaffungskosten also dann sehr rasch „herauszuwirtschaften“ waren.