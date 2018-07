FÜR Romanisten und alle, die Lyrik lieben –

Spanische Gedichte, eine zweisprachige Anthologie, herausgegeben von Rudolf Großmann; Band 237 der Sammlung Dieterich im Carl Schünemann Verlag, Bremen; 469 S., 15,80 DM.

SIE ENTHÄLT eine sehr vertretbare Auswahl aus der spanischen Lyrik, von den frechen Gedichten des „Erzpriesters“ bis zu den Versuchen der noch Lebenden, wie Panero, Rosales, Ridruejo.

SIE GEFÄLLT, weil sie, die Forschungsarbeiten eines langen Romanistenlebens geschickt nützend, wirklich all das enthält, was „man“ von spanischer Lyrik kennen sollte, wenn man nicht gerade Hispanologe ist; weil ein Vorwort in gedrängter Form den besten nur vorstellbaren Überblick gibt; weil biographische und bibliographische Anmerkungen alles Notwendige erläutern und auf Überflüssiges verzichten. – a. f.