Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat heute als letzte Instanz die einstweilige Verfügung, die der Feldmühle die Eintragung des Umwandlungsbeschlusses untersagte, ohne Einschränkung aufgehoben. Die Feldmühle-Verwaltung hat daraufhin sofort die Umwandlung des Unternehmens auf die zur Flick KG gehörende AG für Papier- und Zellstoff-Interessen beim Register-Richter (angemeldet. Unabhängig davon, ob nun der Register-Richter eintragen wird oder nicht, ist durch diesen OLG-Beschluß, dessen Begründung noch nicht vorliegt, die Frist gewährt, in der der Umwandlungsbeschluß der Hauptversammlung vom 22. Dez. 1959 angemeldet werden muß. um die steuerlichen Vorteile nicht einzubüßen. Die Frist wäre am 30. April verstrichen.

I. N.