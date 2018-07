Inhalt Seite 1 — Amerikanische Investment-Fonds bei uns Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im vorigen Monat, meine verehrten Leser, haben wir uns mit den Verkaufsmethoden ausländischer Investment-Gesellschaften in der Bundesrepublik auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang ist mir der Vorwurf gemacht worden, daß ich grundsätzlich gegen die Vermögensanlage bei ausländischen Investment-Fonds bin und lediglich die Geschäfte deutscher Banken besorgen will. Das ist natürlich Unfug. Wogegen ich mich in der Hauptsache gewandt habe, waren die in der Vergangenheit von einigen amerikanischen Investment-Fonds geübten Methoden, Zertifikate „an der Haustür“ abzusetzen. Eine Änderung der Gewerbeordnung hat dies in diesem Jahr unmöglich gemacht. Die Vermittlung des Verkaufs von Investment-Zertifikaten durch Aufsuchen von Kunden ohne vorherige Bestellung ist verboten und daher strafbar. Ob das Auffahren so schwerer Geschütze in diesem Fall notwendig war, möchte ich bezweifeln. Ich halte nicht viel davon, alles durch Gesetze und Verordnungen regeln zu wollen, denn ich weiß, wie schnell auf diese Weise der Verdacht entsteht, daß über den Gesetzgeber die eine Interessengruppe versucht hat, die andere zu schädigen. Eine sorgfältige Aufklärung sollte in den meisten Fällen ausreichen – und wer sich absolut nicht belehren lassen will, muß auch das Recht behalten, sein Geld zu verlieren.

Wenn Sie, meine verehrten Leser, den Brief („Der Leser schreibt...“) auf dieser Seite gelesen haben, dann wissen Sie, wo eines der Hauptprobleme beim Investment-Sparen liegt: In der richtigen Auswahl des Fonds, bei dem man seine Ersparnisse anlegt. Sehen wir uns zunächst die deutschen Fonds an. Es gibt solche, die nur deutsche Aktien enthalten, andere kombinieren deutsche Aktien mit Festverzinslichen, einige Fonds haben daneben Standard-Aktien des Auslandes aufgenommen. Dann gibt es Fonds mit regionaler Ausrichtung, andere haben Branchen-Schwerpunkte. Die Auswahl ist also groß. Nun gibt es von jeder Sorte gleich mehrere Fonds, nur mit dem Unterschied, daß jeweils andere Banken-Gruppen an den Fonds interessiert sind (und an ihnen verdienen). Die Möglichkeiten, ähnliche Fonds miteinander zu vergleichen, sind vorläufig noch begrenzt. Dazu sind die vergleichbaren Zeiträume noch zu kurz. Außerdem: die Tatsache, daß ein Fonds in der Vergangenheit gut „gelegen“ hat, sagt nichts darüber aus, ob das auch in Zukunft wieder so sein wird.

In den USA sind die Verhältnisse anders. Der Investment-Gedanke hat dort schon Ende der zwanziger Jahre Fuß gefaßt. Man kann dort also die Entwicklung schon über 30 bis 35 Jahre zurückverfolgen. Außerdem weicht die Konstruktion auch wesentlich von den deutschen Gesellschaften ab. Dort werden keine Zertifikate in unserem Sinne angeboten, sondern reguläre Aktien des jeweiligen Trust. Dadurch können die Aktionäre Einfluß auf die Anlagepolitik nehmen, was in der Praxis natürlich kaum vorkommt. Immerhin ist der Besitzer von Anteilen an amerikanischen Fonds „Mitinhaber“. Es findet jährlich eine Generalversammlung der Anteilsbesitzer statt. Sie können dann beschließen, ob sie die Manager, von denen die Anlage vorgenommen wird (oftmals Beratungsfirmen) behalten oder auswechseln wollen. Von den Banken sind die amerikanischen Investment-Fonds völlig unabhängig.

Das verlangt eigene Verkaufsorganisationen für den Absatz der Anteile. Er vollzieht sich fast ausschließlich durch „Börsenbroker“ und andere Effektenfirmen, die etwa zwei Drittel der 7,5 v.H. erhalten, die der Käufer von Anteilen als Aufgeld (oder „Eintrittsgebühr“) zu entrichten hat. Diese Konstruktion läßt sich mit den deutschen Verkaufsmethoden für Zertifikate nicht oder nur schwer koordinieren. Man muß doch die Dinge nüchtern sehen. Keine deutsche Bank wird von sich heraus einem Kunden die Anlage von Ersparnissen in amerikanischen Fonds empfehlen, wenn sie selbst einen ähnlichen Fonds gegründet hat (oder an der Gründung beteiligt ist) und unterhält. Auch dann nicht, wenn man ihr 5 v. H. des Kaufbetrages als Spesen bietet. Dadurch werden nämlich die Vorteile des eigenen Fonds nicht aufgewogen. Selbstverständlich wird sie jeden vom Kunden ausdrücklich gewünschten Kauf vermitteln und ausführen, aber sie wird ihre Kundschaft nicht mit der Nase auf die amerikanischen Fonds stoßen. Von Ausnahmen abgesehen, wobei als Beispiel der amerikanische Television-Fonds genannt sein soll.

Die amerikanischen Investment-Gesellschaften, die geradezu darauf drängen, in das deutsche Geschäft zu steigen, weil sie sehr gut wissen, daß hier noch erhebliche Anlagereserven bestehen, sind im Grunde gezwungen, eigene Vertriebsorganisationen zu gründen. Sie haben dabei gegen eine schwere Konkurrenz der deutschen Fonds zu kämpfen, hinter denen die deutschen Banken stehen. Mit der typischen Unbekümmertheit der Amerikaner haben sie versucht, die deutsche Öffentlichkeit von den Segnungen ihrer Gesellschaften zu überzeugen, oftmals vergessend, daß es sich bei der Bundesrepublik nicht um ein „unterentwickeltes“ Gebiet handelt, sondern daß man hier über seriöse Vermögensanlagen durchaus einigermaßen Bescheid weiß. Ein New Yorker Fonds schrieb mir – sich vorstellend – dieser Tage: „Es ist die Aufgabe und das Bestreben unseres Fonds als Holdinggesellschaft, nur die feinsten Fonds zu unterhalten, für diese die höchste Leistung zu erzielen und ihnen die nach menschlichem Ermessen beste Verwaltung zu geben!“ ... Ich weiß nicht, meine verehrten Leser, ob Sie ein solcher Haufen Phrasen beeindruckt. Mich nicht. Einer Gesellschaft, die so törichtes Zeug schreibt, möchte ich mein Geld nicht anvertrauen.

Einige von den rund 250 amerikanischen Investment-Gesellschaften haben jetzt in der Bundesrepublik Büros errichtet, von denen aus sie die deutschen Sparer bearbeiten. Zunächst gilt es zu zeigen, daß man „da“ ist. Die Erfahrung lehrt, daß man „Pressekonferenzen“ einberuft, „um in die Zeitung zu kommen“, und daß man von den größeren Zeitungen fordert: „Notieren Sie täglich die Abgabepreise unserer Anteile!“ Auf diese Weise erfährt dann auch eine breite Öffentlichkeit von dem Vorhandensein des Fonds. Aber so sehr viel ist damit noch nicht gewonnen, denn es fehlt das Vertrauen, das sich beim deutschen Sparer nicht von heute auf morgen einstellt. Das wird eine Arbeit von Jahren sein. Überdies fehlt es in der Bundesrepublik an wirklich unabhängigen Kennern der amerikanischen Investment-Fonds, die dem Sparer sagen können: Dieser Fonds ist für dich gut, dieser paßt für deine Verhältnisse nicht.

Und noch etwas ist zu erwähnen. Die amerikanischen Investment-Gesellschaften arbeiten oftmals mit dem Argument: Wenn Sie vor 25 Jahren bei uns einen Betrag von x Dollar investiert hätten, dann wären Sie heute im Besitz eines Vermögens von soundso viel Dollar. Wer Ihnen solches sagt, dem erwidern Sie bitte: Wenn ich vor 25 Jahren (trotz der damaligen Devisenbewirtschaftung) mein Vermögen in den USA investiert hätte, wäre ich heute arm wie eine Kirchenmaus, denn die USA haben das deutsche Privateigentum im Kriege beschlagnahmt und bislang nicht zurückerstattet. Das gilt auch für Wertpapiere!