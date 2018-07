Burgruine (Lahntal), im Wald gelegen, zirka vier Kilometer von Bad Ems entfernt, stark verfallen, jedoch zum Ausbau als Ferienwohnung geeignet, ist von Regierungsseite preisgünstig zu verkaufen.“ – Wie das der Phantasie wohltut! Eine Burg, eine richtige Burg mit einer Zinne, mit Schießscharten, mit wehrhaftem, (leider) etwas verfallenem Gemäuer, einem Turm, so einem rechten starken Schauinsland mit Spinnstübchen, und im Keller wartet ein martialisches Verlies auf Trunkene oder Bösewichte. Pferdegetrappel liegt in der Luft, Jagdhörner ertönen, Brückenketten rasseln, und des Butlers Hobby sind deutsche Märchen...

Das Angebot ist groß. Da ist in der Zeitschrift „Burgen und Schlösser“, herausgegeben von der deutschen Burgenvereinigung, von einem „Schloß mit Grundbesitz“, einer „romantischen Burg im Bergischen Land mit einmaligem Weitblick“ (wirklich nur einmalig), von einem „barocken Herrenhaus“ und einem „historischen Wasserschloß (25 Räume)“ und vielem anderen zu lesen. Burgen, bemerkt der träumende Leser, Burgen, ausgeboten wie warme Semmeln –, nur daß sie in diesem Falle kalt und alt sind und den Käufer der Gefahr aussetzen, sich die Zähne daran zu ruinieren. Burgen nämlich kosten Geld. Das wissen die jetzigen Eigentümer ziemlich genau. Aber, rufen sie dem Zaudernden zu, aber: Sie können damit Geld machen! Kaufen Sie meine schöne alte Burg, restaurieren Sie sie (inklusive Zentralheizung, Badezimmer, Fahrstuhl), kurzum: werden Sie arm, um reich zu werden!

Tanderadei, eine tolle Geschichte. Doch, so zweifelt der zaudernde Interessent, warum nur ist der Herr nicht seinem Rate selbst gefolgt? Glaubt er nicht an den Profit, den er seinen Käufern aus dem „Existentialistenkeller samt Bar im Burgverlies“ verheißt? Nein: ihm fehlt das Kapital. Unsere Burg- und Schloßherren können in den meisten Fällen nicht einmal aus der kleinen, aber verläßlichen Quelle schöpfen, die ihren englischen Standesbrüdern vielfach den Unterhalt ihrer Stammsitze möglich macht. Freilich – Burgen trägt man hierzulande auch nicht mehr, sie sind passé. Der wohlhabende Mensch baut modern – oder was er für modern hält –, und ihm ist der komfortable Bungalow mit Swimmingpool viel repräsentabler, denn eine Trutzburg.

Was aber Nichtvermögenden zum Trost gereicht: Die Erinnerung an eine starke Burg, von der nur noch Ruinen künden, ist lieblicher als modernisierte Historie mit Wasserspülung und Ölheizung. Sie ist Nahrung für die Phantasie, für Träume... j. c. p.